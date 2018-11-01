2018-11-01T19:19:34+03:00
Общество

Петербург и Ленобласть взялись за проект Восточного скоростного диаметра

Строить магистраль начнут к следующей осени
Анна ПОСЛЯНОВА
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Сдать трассу обещают в 2024 году. Фото: Инвестиционный портал Санкт-ПетербургаСдать трассу обещают в 2024 году. Фото: Инвестиционный портал Санкт-Петербурга
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Два губернатора и глава ВТБ обсудили в Смольном, как построить Восточный скоростной диаметр быстрее. Трассу в створе улиц Фаянсовая и Зольная с переходом через Неву, призванную разгрузить правый берег, соорудят в рамках инвестпроекта с привлечением банка ВТБ.

– У Петербурга имеется успешный опыт строительства таких объектов на принципах государственно-частного партнерства, – сказал на встрече врио губернатора Петербурга Александр Беглов. – В новом проекте мы должны использовать опыт строительства ЗСД – от стадии проектирования до эксплуатации и финансово-экономической модели. Необходимо учесть все плюсы и минусы.

Ориентировочная схема ВСД. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Ориентировочная схема ВСД. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

О строительстве ВСД власти Петербурга заговорили еще в 2012 году. На сегодня готовы проекты планировки территории для трех отрезков магистрали: от ЗСД до транспортного узла на Витебском, далее – до пересечения с Союзным проспектом и до границы с Ленобластью. Их весь 2017 год разрабатывала инженерная группа «Стройпроект», каждый обошелся в 38 миллионов рублей.

– Восточный скоростной диаметр выйдет из центра Петербурга в районы интенсивной застройки в Кудрове и разгрузит потоки, как в городе, так и в области, – отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко. – Оба региона заинтересованы в скорейшей реализации этого проекта.

Напомним, в городе Кудрово планируют не просто новую станцию метро, а целый транспортно-пересадочный узел с автобусной и жд-станциями. Там, по задумке, диаметр и подключат к кольцевой и трассе «Кола».

По итогам совещания главы регионов и банка договорились создать рабочую группу по строительству ВСД. Шести– и восьмиполосная магистраль включит десять развязок и будет, в основном, проходить по эстакадам. Протяженность трассы составит 27,4 километра, скорость потока – 120 километров в час. На строительство нужно 156 миллиардов инвестиционных рублей.

Заложить ВСД обещают в августе-сентябре 2019 года, запустить движение – в 2024-ом.

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