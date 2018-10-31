Александр Беглов поручил активизировать строительство ВСД
В Смольном обсудили строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД). В ходе совещания врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что необходимо активизировать работу над проектом трассы.
– У Петербурга имеется успешный опыт строительства таких объектов на принципах государственно-частного партнерства. В новом проекте мы должны использовать опыт строительства ЗСД – от стадии проектирования до эксплуатации и финансово-экономической модели. Необходимо учесть все плюсы и минусы, – сказал Александр Беглов.
Ранее врио губернатора Северной столицы уже обсудил проект ВСД с министром транспорта России Евгением Дитрихом. По итогам совещания в Смольном Беглов поручил создать рабочую группу по строительству трассы.
Напомним, что новая широтная магистраль скоростного движения должна соединить ЗСД, начинаясь в районе улицы Благодатной, и КАД в районе Кудрово. При этом ВСД должна пересечь Неву в створе улица Фаянсовая – улица Зольная.