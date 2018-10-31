2018-10-31T20:35:47+03:00
Общество

Александр Беглов поручил активизировать строительство ВСД

Ранее врио губернатора обсудил проект трассы с министром транспорта
Евгения МОСКВИНА
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ВСД должен связать Западный скоростной диаметр и Кольцевую автодорогу.ВСД должен связать Западный скоростной диаметр и Кольцевую автодорогу.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Смольном обсудили строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД). В ходе совещания врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что необходимо активизировать работу над проектом трассы.

– У Петербурга имеется успешный опыт строительства таких объектов на принципах государственно-частного партнерства. В новом проекте мы должны использовать опыт строительства ЗСД – от стадии проектирования до эксплуатации и финансово-экономической модели. Необходимо учесть все плюсы и минусы, – сказал Александр Беглов.

Ранее врио губернатора Северной столицы уже обсудил проект ВСД с министром транспорта России Евгением Дитрихом. По итогам совещания в Смольном Беглов поручил создать рабочую группу по строительству трассы.

Напомним, что новая широтная магистраль скоростного движения должна соединить ЗСД, начинаясь в районе улицы Благодатной, и КАД в районе Кудрово. При этом ВСД должна пересечь Неву в створе улица Фаянсовая – улица Зольная.

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