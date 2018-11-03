2018-11-03T19:50:29+03:00
Досуг

Фото с фестиваля "Старкон: Хэллоуин 2018": самые жуткие наряды участников

3 и 4 ноября в Санкт-Петербурге проходит фестиваль косплея
Елена БЕЗГОДОВА
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Время Хэллоуина пришло.Время Хэллоуина пришло.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Хэллоуин продолжается! По-крайней мере в Санкт-Петербурге. В Северной столице 3 ноября открылся фестиваль фантастики и комиксов «Старкон», посвященный мрачному Хэллоуину. Почувствовать на себе клыки Дракулы, станцевать с Джеком или уговорить мертвую невесту отпустить Виктора – на этом «Старконе можно не только почувствовать себя внутри страшилки, но и просто полюбоваться великолепными костюмами. Несколько десятков косплееров со всей России будут показывать себя и свои наряды еще и завтра. Смотреть на это лучше своими глазами (поверьте, оно того стоит!), но если не получается, то «Комсомольская правда-Санкт-Петербург» покажет один день из жизни самого мрачного фестиваля.

"Немного конфет, смертный?" Фото: Олег ЗОЛОТО

"Немного конфет, смертный?"Фото: Олег ЗОЛОТО

Это Джек. Повелитель тыкв. Ненавидит все, к чему привык. Фото: Олег ЗОЛОТО

Это Джек. Повелитель тыкв. Ненавидит все, к чему привык.Фото: Олег ЗОЛОТО

Гость из Трансильвании приехал на "Старкон:Хэллоуин 2018". Фото: Олег ЗОЛОТО

Гость из Трансильвании приехал на "Старкон:Хэллоуин 2018".Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный символ праздника. В это день не стоит его есть. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный символ праздника. В это день не стоит его есть.Фото: Олег ЗОЛОТО

Убийственная улыбка, не так ли? Фото: Олег ЗОЛОТО

Убийственная улыбка, не так ли?Фото: Олег ЗОЛОТО

Путь теперь у нас один — в королевство Хеллоуин! Фото: Олег ЗОЛОТО

Путь теперь у нас один — в королевство Хеллоуин!Фото: Олег ЗОЛОТО

Если страшно идти на "Старкон:Хэллоуин 2018" - можно посмотреть фото на сайте КП. Фото: Олег ЗОЛОТО

Если страшно идти на "Старкон:Хэллоуин 2018" - можно посмотреть фото на сайте КП.Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще полчаса и к празднику готов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще полчаса и к празднику готов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Некоторые персонажи пытаются нас напугать - но у фотографа стальные нервы! Фото: Олег ЗОЛОТО

Некоторые персонажи пытаются нас напугать - но у фотографа стальные нервы!Фото: Олег ЗОЛОТО

К Хэллоуину косплееры серьезно подготовились! Фото: Олег ЗОЛОТО

К Хэллоуину косплееры серьезно подготовились!Фото: Олег ЗОЛОТО

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