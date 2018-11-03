Фото с фестиваля "Старкон: Хэллоуин 2018": самые жуткие наряды участников
Хэллоуин продолжается! По-крайней мере в Санкт-Петербурге. В Северной столице 3 ноября открылся фестиваль фантастики и комиксов «Старкон», посвященный мрачному Хэллоуину. Почувствовать на себе клыки Дракулы, станцевать с Джеком или уговорить мертвую невесту отпустить Виктора – на этом «Старконе можно не только почувствовать себя внутри страшилки, но и просто полюбоваться великолепными костюмами. Несколько десятков косплееров со всей России будут показывать себя и свои наряды еще и завтра. Смотреть на это лучше своими глазами (поверьте, оно того стоит!), но если не получается, то «Комсомольская правда-Санкт-Петербург» покажет один день из жизни самого мрачного фестиваля.
"Немного конфет, смертный?"Фото: Олег ЗОЛОТО
Это Джек. Повелитель тыкв. Ненавидит все, к чему привык.Фото: Олег ЗОЛОТО
Гость из Трансильвании приехал на "Старкон:Хэллоуин 2018".Фото: Олег ЗОЛОТО
Главный символ праздника. В это день не стоит его есть.Фото: Олег ЗОЛОТО
Убийственная улыбка, не так ли?Фото: Олег ЗОЛОТО
Путь теперь у нас один — в королевство Хеллоуин!Фото: Олег ЗОЛОТО
Если страшно идти на "Старкон:Хэллоуин 2018" - можно посмотреть фото на сайте КП.Фото: Олег ЗОЛОТО
Еще полчаса и к празднику готов.Фото: Олег ЗОЛОТО
Некоторые персонажи пытаются нас напугать - но у фотографа стальные нервы!Фото: Олег ЗОЛОТО
К Хэллоуину косплееры серьезно подготовились!Фото: Олег ЗОЛОТО