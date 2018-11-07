Футболист Кержаков обжаловал решение суда отдать ребенка матери

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-07T15:13:14+03:00

Экс-футболист Александр Кержаков не согласен с решением суда, по которому его ребенок должен жить с матерью. Фото: Артем Килькин

Полуторалетний малыш до сих пор живет с Александром, а не с Миланой Тюльпановой

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Прошло две недели, как Милана Тюльпанова отсудила у своего мужа Александра Кержакова сына. По определению суда, которое состоялось 23 октября 2018 года в Петроградском районном суде, место жительства 1,5-летнего мальчика определили у мамы - до вынесения основного решения суда. Правда, с тех пор ничего не изменилось: Артемий как жил последний год с папой, так и остался с ним.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674615" frameborder="0"></iframe> Александр Кержаков будет оспаривать решение суда о том, кто должен воспитывать его сына.Видео: Артем КИЛЬКИНАртем КИЛЬКИН

- Не хочу отдавать ребенка матери, которая лечилась от наркозависимости, - заявил тогда бывший футболист, шокированный решением суда. Тогда же бывший игрок «Зенита» пообещал, что готовит жалобу.

И вот сегодня стало известно, что Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал ее. Как стало известно «КП» Кержаков просит городской суд определение полностью отменить и определить место жительства сына с ним.

Кержаков уверяет, что сделает все, чтобы ребенок остался жить с ним.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Частная жалоба Александра Кержакова на определение суда от 23 октября по гражданскому делу о расторжении брака, о взыскании алиментов, об определении места жительства ребенка зарегистрирована, - добавили в пресс-службе суда.

a.kerzhakov11 Старший сын, он же брат, он же фотограф

Напомним, Тюльпанова и Кержаков заявили о разводе в мае этого года. После обвинений в адрес жены в наркозависимости, Александр отправил ее на лечение в Тайланд. Как уверяет женщина, все это время он не давал ей видеться с ребенком.

- До того момента, пока суд не рассмотрит жалобу Кержакова, ребенок будет находиться с ним, - прокомментировал «КП»-Петербург» звездный адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы Миланы Тюльпановой. - Дата следующего заседания будет назначена в ближайшее время, тогда все и решится.

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