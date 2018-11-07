Виталий Милонов послушал Монеточку и назвал ее преступницей

СЕГОДНЯ 20:03 2018-11-07T20:22:52+03:00

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От кого только не доставалось новоявленной певице Монеточке... Дошла очередь и до депутата Госдумы Виталий Милонов, который с небольшим опозданием познакомился с творчеством 20-летней Елизаветы Гардымовой. Произошло это случайно - на одной из пресс-конференций, где гостям включили песню Монеточки «Чайлдфри» (движение, призывающее не заводить детей, – прим. авт.). О реакции Милонова вы уже, наверное, догадались. Но «КП» - Петербург решила все же выяснить, что особенно возмутило депутата.

СКАЗАНО. Виталий Милонов - о Монеточке и цензуре 00:00 00:00

- Это вы про денежку? - уточняет Виталий Валентинович и задумывается. Вспомнив псевдоним певицы, продолжает. – Да, сегодня мы с экспертами, среди которых был и психиатр, прослушали песню Монеточки и Noize MC, чтобы дать независимую оценку их творчеству.

Милонов кроме музыки услышал и призывы к суициду, и призыв следовать движению чайлдфри, но это далеко не все.

- Она поет: «Не надо жить, убей себя, почему твои родители не чайлдфри», - цитирует Милонов Монеточку и выдает. - Она либо преступница, раз призывает людей к совершению преступления, либо сумасшедшая! Но поскольку у нас существует презумпция невиновности, второе определение ей подходит больше. Я только не понимаю, почему их свобода творчества должна причинять вполне реальный вред психическому состоянию детей? Если общество заинтересовано, чтобы их детей не призывали убивать себя, такие проблемы должны решаться на государственном системном уровне.

Монеточка пока не отреагировала на очередную критику в свой адрес. Впрочем, не вступилась за нее в этот раз и подруга Гречка.

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