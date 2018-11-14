Депутат из Ленобласти предложил провезти тело Ленина на бронепоезде по всей стране

ТЕМА ДНЯ. Резиновая кукла в Мавзолее и Ленин на бронепоезде. Что вообще происходит? 00:00 00:00

Депутат из Ленинградской области Владимир Петров предлагает все же захоронить Владимира Ленина, а не выставлять его тело в мавзолее. С такой инициативой народный избранник выступил 14 ноября, чем тут же возмутил коммунистов.

- Последние два года мы празднуем различные громкие даты: столетие революции, создание ЧК…, - рассуждает депутат Петров. - Почему бы заранее не подумать, что в 2024 году будет столетие со дня смерти Владимира Ленина? К этому времени уже нужно закончить споры и определиться с его захоронением.

Владимир Петров уверяет: он был и пионером, и комсомольцем. Но идею с сохранением мумии вождя мирового пролетариата не поддерживает. Тем более, что государство тратит огромные деньги на то, чтобы сохранять мумию в нормальном состоянии.

- Почему бы в мавзолее не положить восковую копию Ильича или резиновую? – задается вопросом Петров. – Перед захоронением можно вообще Ленина «прокатить» по российским городам и весям, там, где Ильича любят и чтят. Попросить бронепоезд у КНДР и на этом бронепоезде устроить прощальный тур.

Правда, к такому предложению коммунисты России не готовы. Петров говорит, что Геннадий Зюганов уже назвал его «мерзавцем». Правда, отказываться от своих идей Владимир Станиславович не намерен и уже готовится официально оформить свое предложение.

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