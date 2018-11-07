Сын Михаила Боярского "признался", что сам снял шляпу с отца в фотошопе, и показал оригинал

СЕГОДНЯ 00:02 2018-11-07T00:39:03+03:00

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Сергей Боярский, депутат и сын знаменитого мушкетера и главного болельщика "Зенита", - мужчина с юмором.

На днях, во время матча "Зенит" - "Ахмат", он опубликовал в своем "Инстаграме" фото отца, который болел за любимую команду дома, перед планшетом, и "чертыхался". Но ругался не из-за качества игры петербургских футболистов, а оттого, что матчи "Зенита" не показывают по телевизору. А с Интернетом в центре Санкт-Петербурга частенько перебои.

Одни поклонники поддержали Боярского: мол, не транслировать игры "сине-бело-голубых" по телевидению - настоящее издевательство над болельщиками. Но другим было не до "Зенита" - они рассматривали самого актера. На снимке он ну совсем не такой, каким его привыкли видеть зрители. Михаил Сергеевич на фото - в домашней обстановке, за столом с планшетом, в теплой кофте, на шее нет "зенитовского" шарфа. Особое внимание приковала знаменитая шляпа Боярского. Вернее, ее отсутствие.

"Фотошоп". Фото: Instagram

"Почему без шляпы?", "А где шляпа?", "Неужели папа снимает шляпу?", - писали под снимком фолловеры.

И сегодня Сергей решился ответить недоверчивым и "признался". Тот снимок отца без шляпы - фотошоп. На самом-то деле, актер, конечно же, был в шляпе.

- По многочисленным просьбам выкладываю необработанный оригинал фотографии, - написал Боярский-младший в "сторис".

Фотография та же, не поспоришь. Михаил Сергеевич смотрит трансляцию матча "Зенит" - "Ахмат". А на голове - шляпа! Да какая! Один в один - шляпа фокусника, с золотой лентой. Может, это и есть секрет победы "Зенита"?

"Оригинал", по словам Сергея Боярского

Свою шутку Сергей Боярский снабдил хэштегом #деловшляпе.