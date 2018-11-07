Секреты здорового зрения

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-07T17:28:59+03:00

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Два месяца, девять клиник, одиннадцать врачей и более тысячи проверенных детей… В Петербурге официально завершилась социальная акция «Здоровое зрение - здоровое поколение». Финальной точкой стала пресс-конференция, на которой встретились все участники проекта.

А помнишь, как все начиналось?

Почти три месяца назад в преддверии нового учебного года в пресс-центре «Комсомолки» собрались общественники и представители здравоохранения и образования, чтобы обсудить,как спасти зрение детей. В ходе разговора «вскрылись» шокирующие цифры:каждый четвертый школьник в России близорук, а в Петербурге до восьмидеся-

ти процентов старшеклассников страдает этим заболеванием. Виной всему не только плохая генетическая наследственность. Зрение современных детей ухудшается и из-за любви к различным гаджетам, из-за большой нагрузкив школе и, конечно, безответственности родителей, которые водят детей к офтальмологу только ради справки.

Узнав о такой статистике, «Комсомольская правда в Петербурге» решила действовать - так и появился социальный проект «Здоровое зрение - здоровое поколение». Нашим медицинским партнером стала сеть оптик «Счастливый взгляд», чьи опытные врачи-офтальмологи принимали маленьких участников акции. Два месяца специалисты

сети проверяли зрение петербургских школьников, а главный врач Ирина Шикалович еженедельно делилась с читателями «Комсомолки» секретами по сохранению здорового зрения. Оказалось, все не зря. За восемь недель о проекте узнало более миллиона человек, а бесплатно проверить зрение своим детям решилось более тысячи родителей.

Ирина Шикалович два месяца рассказывала читателям о здоровом зрении.Фото: Артем Килькин

Слово - детям

Одним из участников проекта стал Александр Ануфриев, ученик четвер-

того класса.

- Я впервые проходил такую диагностику, и, признаюсь, мне сначала было немного страшновато от больших аппаратов в медицинском кабинете. Но как только проверка началась, мне показалось, что это игра. На меня надевали большие «окуляры» и просили узнать цвет и размер разных фигур. Ничего страшного нет! В конце выяснилось, что один глаз у меня видит хуже, и врач рекомендовал мне носить очки, - поделился своими ощущениями Александр.

Сергей и Александр Ануфриевы участники проекта «Здоровое зрение - здоровое поколение».

По словам юноши, он совсем не расстроился, а с радостью приступил к выбору нового аксессуара, ведь здоровое зрение важнее всего. Сам Александр посоветовал своим сверстникам меньше играть в компьютерные игры и сидеть в социальных сетях, а больше заниматься спортом и правильно питаться.

Кстати, эти правила действительно помогут детям (и взрослым) сохранить здоровое зрение. Главный врач сети оптик «Счастливый взгляд» Ирина Шикалович советует всем своим пациентам больше гулять на свежем воздухе и следить за полноценным питанием.

- Открою вам большой «секрет» - большинство проблем со здоровьем идут из детства. Болезни глаз - не исключение. Вы удивитесь, но большинство детей не понимают, что плохо видят. Почему? Они просто не знают, как это - видеть хорошо, - говорит Ирина

Шикалович.

Родители регулярно водят детей к стоматологу или педиатру, но, к сожалению, редко задумываются о зрении ребенка. Многих успокаивает, что чадо перед началом учебного года проходит медицинский осмотр в школе или детском саду. Но такие проверки не могут выявить серьезные отклонения и патологию. В среднем полная диагностика зрения у ребенка или у взрослого должна занимать от сорока минут до полутора часов. Именно так и проверяли детей в рамках нашего социального проекта.

Мы можем больше

Президент холдинга «Счастливый взгляд» Виктор Гордейчук на финальной пресс- конференции признался, что они готовы были принять намного больше школьников.

Однако далеко не все родители откликнулись на это предложение, даже учитывая, что диагностика была бесплатной. Именно такое безразличие и ухудшает ситуацию с глаз-ными заболеваниями.

- За два месяца диагностику прошло более тысячи маленьких пациентов.Средний возраст - от 6 до 17 лет. И из десяти детей, приходивших на прием,лишь у двух не было никаких проблем со зрением. Наш опыт, полученный в акции, еще раз подтвердил общую ста-

тистику по детскому зрению в стране.К сожалению, она вызывает серьезную озабоченность, - отметил Виктор Гордейчук.

Глава холдинга подчеркнул, что итоги акции подтолкнули активнее развивать направление детской офтальмологии в сети «Счастливый взгляд». Причем не только в Северной столице, но и в других регионах.

Президент холдинга «Счастливый взгляд» Виктор Гордейчук готов развивать детскую офтальмологию.Фото: Артем Килькин

- Мы с удовольствием примем участие в продолжении этого проекта, особенно если он выйдет на федеральный уровень. Ведь миссия нашей компании заключается именно в помощи детям и родителям и в воспитании культуры здорового зрения, - резюмировал Виктор Гордейчук.

Нужно действовать

Хотя проект по бесплатной проверке зрения «Здоровое зрение - здоровое по-коление» завершился, «Комсомолка» продолжит рассказывать читателям об этой проблеме. Ведь если не предпринимать никаких действий, наша страна может догнать Китай или Японию

- лидеров по плохому зрению. В этих государствах более девяноста процентов старшеклассников страдает близорукостью.

- Если хотя бы один родитель начнет применять знания, о которых мы

рассказывали в проекте, на практике для нас это уже будет большой победой!

Не откладывайте походы к офтальмологу на потом, ведь именно они способны сделать наш мир ярче, - подчеркнул генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов.

ВАЖНО!

Три правила для здоровых глаз

1. Ограничьте время использования гаджетов - не более сорока минут за один раз. Перерыв должен составлять не менее пятнадцати минут,а лучше - полчаса.

2. Следите за полноценным питанием ребенка и чаще отправляйте его гулять на свежий воздух. Солнечный свет (естественно, в разумных пределах) очень полезен для глаз.

3. Регулярно проверяйте зрение. Делать это нужно, даже если вы не носите очки.

Подготовила Анна Дорофеева