«Мы падали, не дотянули до болота, борт разрушен»: Пилот, посадивший в лесу самолет без крыльев, рассказал, как совершил чудо

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-08T17:28:25+03:00

АН-2 разорвало на части, но никто из пассажиров не пострадал. Супруга летчика уверена, люди спаслись благодаря опыту ее мужа [эксклюзив «КП»]

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Жители небольшого села под Архангельском Васьково стали свидетелями настоящего чуда. "Кукурузник" АН-2 пронесся прямо над их головами и стал падать в лесу. Этот полет мог стать последним для всех, кто находился на борту воздушного судна - а это 12 пассажиров, среди которых были годовалый малыш и мужчина на инвалидной коляске. Когда самолет начал пикировать вниз, иллюзий не было. Но командир судна Александр И. совершил то, что его коллеги позже назовут невозможным. Пилот посадил разрушающийся в воздухе АН-2 на деревья без единой жертвы.

Самолет упал в 50 км от Архангельска.

«КРЫЛЬЯ ПРИТОРМОЗИЛИ НАШЕ ПАДЕНИЕ»

В будущем про архангельского летчика Александра вполне могут снять остросюжетный боевик. Командир судна выполнял обычный гражданский рейс «Архангельск – село Сояна Мезенского района». Таких полетов у Александра были сотни. Но этот он запомнит на всю свою жизнь.

Схема ЧП с самолетом в Архангельске.

- Была потеря мощности - это единственное, что я наблюдал, - признался «КП-Петербург» Александр. - Дальше будем анализировать, что же произошло. Могу сказать, что обледенение только началось. Посадку пришлось совершать в лесу. Не дотянул до болота и, получается, упал в деревья. Самолет разрушило: хвост оторвало, крылья все сложены, но фюзеляж целый.

Александр посадил самолет в лесу на деревья.

- Пострадавших нет, - продолжает Александр. - У одного человека вывих руки. Эту посадку иначе как чудо не назовешь.

На вопрос, как ему это удалось, летчик скромно пожимает плечами:

- Наверное, правильные действия мои были приняты. Самолет на малой скорости вел, не носом приземлялся.

Самолет Ан-2 почти полностью разрушен.

За жесткой посадкой самолета АН-2 судорожно следила вся семья Александра. Пилота сейчас ждут дома жена и трое детей: дочь и маленькие сыновья-близняшки.

«ЭТО ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУЖА»

- Волновалась я - не то слово! - вздыхает жена Александра Елена. - Мне позвонило начальство мужа, предупредило, что он жив. Сказали: «Не падай в обморок, если будешь смотреть новости». Меня до сих пор трясет от этой ситуации. Очень хорошо, что никто не пострадал.

Командир борта (второй справа) сделал все возможное, чтобы сохранить жизни пассажирам.

Супруги в браке уже 20 лет. Елена познакомилась с Александром, когда он был еще студентом. С тех пор, как муж стал летчиком, жена признается, что каждый раз переживает за него.

Никто из пассажиров не получил серьезных травм.

- 8 ноября теперь можно назвать его вторым днем рождения, - добавляет супруга. - Саша живет своей работой, наверное, благодаря этому и его профессионализму сегодян и закончилось все благополучно.

«ВСЕХ ПАССАЖИРОВ ДОСТАВЯТ К РОДСТВЕННИКАМ НА АВТОБУСЕ»

Сейчас в причинах ЧП разбираются сотрудники МЧС, Росавиации и силовики.

- В 11:30 примерно в 50 километрах от Архангельска совершил вынужденную посадку в лесной зоне самолет АН-2, - рассказывают в МЧС. - Населенных пунктов поблизости нет. Один человек получил травму, на месте была оказана первая помощь медиком, который также летел на борту АН-2. На место направлены два вертолета МИ-8 со спасателями на борту.

Пилота ждут дома жена и трое детей.

Летевшему на борту самолета ребенку – 7 месяцев. Малыша на всякий случай для обследования направили в Архангельскую областную детскую клиническую больницу.Сейчас всех пассажиров и экипаж уже эвакуировали с места происшествия. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. Его госпитализировали в Областную клиническую больницу Архангельска. К слову, по словам спасателей, незначительную травму еще получила 62-летняя женщина. У нее ссадина на лбу. Госпитализация ей не нужна.

Причины ЧП выясняют следователи.

Тем временем, следователи уже возбудили уголовное дело. - Все эвакуированные пассажиры находятся в аэропорту «Архангельск», - добавляют в МЧС. – У всех пассажиров есть в Архангельске родственники. Пункт временного размещения никому не требуется. К родственникам пассажиров доставят на автобусе Центра гражданской защиты.

- Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту жесткой посадки самолета АН-2 в Архангельской области, выполнявшего внутренний рейс по маршруту Васьково-Мезень, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - рассказывают в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших происшествию.

Самолет Ан-2 почти полностью разрушен Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР

КОНКРЕТНО

Список пострадавших при крушении Ан-2 по Архангельском

1) Увакин Т., 2018 года рождения, видимых повреждений нет, для

детального обследования направлен в детскую областную больницу

2) Нечаев А., 1967 года рождения, вывих кисти руки, госпитализирован

3) Нечаева В., 1962 года рождения, рваная рана лица, госпитализация не требуется.

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На борту было 12 пассажиров, среди них один ребенок (подробности)