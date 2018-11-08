2018-11-08T17:28:25+03:00
Происшествия

«Мы падали, не дотянули до болота, борт разрушен»: Пилот, посадивший в лесу самолет без крыльев, рассказал, как совершил чудо

АН-2 разорвало на части, но никто из пассажиров не пострадал. Супруга летчика уверена, люди спаслись благодаря опыту ее мужа [эксклюзив «КП»]
Роман ЛЯЛИН
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Командир судна посадил самолет без жертвКомандир судна посадил самолет без жертвФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Жители небольшого села под Архангельском Васьково стали свидетелями настоящего чуда. "Кукурузник" АН-2 пронесся прямо над их головами и стал падать в лесу. Этот полет мог стать последним для всех, кто находился на борту воздушного судна - а это 12 пассажиров, среди которых были годовалый малыш и мужчина на инвалидной коляске. Когда самолет начал пикировать вниз, иллюзий не было. Но командир судна Александр И. совершил то, что его коллеги позже назовут невозможным. Пилот посадил разрушающийся в воздухе АН-2 на деревья без единой жертвы.

Самолет упал в 50 км от Архангельска.

Самолет упал в 50 км от Архангельска.

«КРЫЛЬЯ ПРИТОРМОЗИЛИ НАШЕ ПАДЕНИЕ»

В будущем про архангельского летчика Александра вполне могут снять остросюжетный боевик. Командир судна выполнял обычный гражданский рейс «Архангельск – село Сояна Мезенского района». Таких полетов у Александра были сотни. Но этот он запомнит на всю свою жизнь.

Схема ЧП с самолетом в Архангельске.

Схема ЧП с самолетом в Архангельске.

- Была потеря мощности - это единственное, что я наблюдал, - признался «КП-Петербург» Александр. - Дальше будем анализировать, что же произошло. Могу сказать, что обледенение только началось. Посадку пришлось совершать в лесу. Не дотянул до болота и, получается, упал в деревья. Самолет разрушило: хвост оторвало, крылья все сложены, но фюзеляж целый.

Александр посадил самолет в лесу на деревья.

Александр посадил самолет в лесу на деревья.

- Пострадавших нет, - продолжает Александр. - У одного человека вывих руки. Эту посадку иначе как чудо не назовешь.

На вопрос, как ему это удалось, летчик скромно пожимает плечами:

- Наверное, правильные действия мои были приняты. Самолет на малой скорости вел, не носом приземлялся.

Самолет Ан-2 почти полностью разрушен.

Самолет Ан-2 почти полностью разрушен.

За жесткой посадкой самолета АН-2 судорожно следила вся семья Александра. Пилота сейчас ждут дома жена и трое детей: дочь и маленькие сыновья-близняшки.

«ЭТО ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУЖА»

- Волновалась я - не то слово! - вздыхает жена Александра Елена. - Мне позвонило начальство мужа, предупредило, что он жив. Сказали: «Не падай в обморок, если будешь смотреть новости». Меня до сих пор трясет от этой ситуации. Очень хорошо, что никто не пострадал.

Командир борта (второй справа) сделал все возможное, чтобы сохранить жизни пассажирам.

Командир борта (второй справа) сделал все возможное, чтобы сохранить жизни пассажирам.

Супруги в браке уже 20 лет. Елена познакомилась с Александром, когда он был еще студентом. С тех пор, как муж стал летчиком, жена признается, что каждый раз переживает за него.

Никто из пассажиров не получил серьезных травм.

Никто из пассажиров не получил серьезных травм.

- 8 ноября теперь можно назвать его вторым днем рождения, - добавляет супруга. - Саша живет своей работой, наверное, благодаря этому и его профессионализму сегодян и закончилось все благополучно.

«ВСЕХ ПАССАЖИРОВ ДОСТАВЯТ К РОДСТВЕННИКАМ НА АВТОБУСЕ»

Сейчас в причинах ЧП разбираются сотрудники МЧС, Росавиации и силовики.

- В 11:30 примерно в 50 километрах от Архангельска совершил вынужденную посадку в лесной зоне самолет АН-2, - рассказывают в МЧС. - Населенных пунктов поблизости нет. Один человек получил травму, на месте была оказана первая помощь медиком, который также летел на борту АН-2. На место направлены два вертолета МИ-8 со спасателями на борту.

Пилота ждут дома жена и трое детей.

Пилота ждут дома жена и трое детей.

Летевшему на борту самолета ребенку – 7 месяцев. Малыша на всякий случай для обследования направили в Архангельскую областную детскую клиническую больницу.Сейчас всех пассажиров и экипаж уже эвакуировали с места происшествия. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. Его госпитализировали в Областную клиническую больницу Архангельска. К слову, по словам спасателей, незначительную травму еще получила 62-летняя женщина. У нее ссадина на лбу. Госпитализация ей не нужна.

Причины ЧП выясняют следователи.

Причины ЧП выясняют следователи.

Тем временем, следователи уже возбудили уголовное дело. - Все эвакуированные пассажиры находятся в аэропорту «Архангельск», - добавляют в МЧС. – У всех пассажиров есть в Архангельске родственники. Пункт временного размещения никому не требуется. К родственникам пассажиров доставят на автобусе Центра гражданской защиты.

- Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту жесткой посадки самолета АН-2 в Архангельской области, выполнявшего внутренний рейс по маршруту Васьково-Мезень, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - рассказывают в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших происшествию.

Самолет Ан-2 почти полностью разрушен Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР

Самолет Ан-2 почти полностью разрушен Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР

КОНКРЕТНО

Список пострадавших при крушении Ан-2 по Архангельском

1) Увакин Т., 2018 года рождения, видимых повреждений нет, для

детального обследования направлен в детскую областную больницу

2) Нечаев А., 1967 года рождения, вывих кисти руки, госпитализирован

3) Нечаева В., 1962 года рождения, рваная рана лица, госпитализация не требуется.

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На борту было 12 пассажиров, среди них один ребенок (подробности)

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