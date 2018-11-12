Как пережить эпидемию гриппа

Четыре факта о гриппе

Грипп — респираторная вирусная инфекция. Это значит, что в первую очередь вирус поражает дыхательные пути: носовые ходы и легкие. К сожалению, на этом грипп не останавливается: вирус поражает не только легкие, но и нервную ткань.

Когда речь идет о гриппе, можно говорить о двух факторах риска. Опасно как само заболевание, так и его осложнения.

«Грипп может протекать очень тяжело – симптомы у гриппа могут быть такими же тяжелыми, как и у менингита,» — говорит Елена Ивановна Бобова: «Кроме того, на фоне гриппа может развиться очень тяжелая геморрагическая гриппозная пневмония – главная причина смертельных исходов при гриппе. Не хочется пугать, но, тем не менее, есть при гриппе и такой риск.»

Грипп опасен для всех людей без исключения. Угадать, насколько тяжело будет болеть конкретный человек, практически невозможно. Однако риск осложнений выше у людей из группы риска: маленьких детей, пожилых людей, и у людей с хроническими заболеваниями.

Заразиться гриппом проще всего в общественных местах – там, где есть скопления людей. Всего один заболевший, особенно в первые сутки заболевания, распространяет вокруг себя очень много вирусов. Если вы окажетесь рядом с таким человеком, заразиться будет очень просто.

Нельзя отказываться от больничного и переносить грипп на ногах. Это очень опасно — как для самих людей, которые болеют гриппом, так и для их коллег и тех людей, с которыми человек может пересечься в транспорте, по дороге на работу, на автозаправке или в торговом центре.

Время от момента заражения до первого проявления симптомов болезни составляет от нескольких часов до четырех дней. За это время человек может и пострадать сам, и заразить других.

«Грипп — достаточно серьезное заболевание,» — подчеркивает Елена Ивановна: «И это достаточный повод, чтобы вызвать врача на дом, а не ехать в больницу самому.

Как защититься от гриппа

Вакцинироваться. Это самая лучшая защита от гриппа. Важно понимать, что вакцинация не сможет защитить от гриппа на 100%. Но она в 100% защищает от тяжелых, особенно – летальных исходов.

Одеваться по погоде. Любой стресс, который переносит организм, оказывает воздействие на иммунную систему и состояние организма в целом. Фактором стресса может оказаться не только переохлаждение, но и перегрев.

«Не стоит одевать детей слишком тепло. Перегрев увеличивает шанс ребенка заразиться гриппом так же, как и переохлаждение,» — предупреждает Елена Ивановна: «Избегать переохлаждения и перегрева важно не только в сезон гриппа, но и вообще в жизни. Однако во время эпидемии это особенно важно.»

Носить маску. Здоровые люди, которые носят маску во время эпидемии, меньше рискуют заразиться, а больные — заразить коллегу или члена семьи. Носить одноразовую маску из аптеки можно не более 2 часов, потом ее следует заменить на свежую.

Но, к сожалению, маска — не панацея. Маска частично проницаема для вирусов, поэтому шанс заболеть все равно остается.

Как и когда прививаться от гриппа

Прививаться никогда не поздно — даже если эпидемия уже началась. Если человек привился во время эпидемии и сумел избежать контакта с заболевшими людьми, у него появится шанс не заболеть в будущем.

«Чтобы вакцина подействовала, нужно время. Если человек вакцинировался, а через сутки проконтактировал с больным гриппом и заразился — то он заболеет, потому что у него не успели выработаться защитные антитела, — подчеркивает Елена Ивановна: «Но даже в этом случае прививка может облегчить течение заболевания.»

Прививаться лучше в своей клинике у своего лечащего врача.

«Людям, у которых есть такая возможность, я бы советовала прививаться в тех местах, в которых они наблюдаются,» — рекомендует Елена Ивановна: «Пациенты клиники «Скандинавия» предпочитают прививаться у нас. Мы все знаем об этих пациентах, и нам проще учитывать индивидуальные особенности людей.

Наши пациенты могут быть уверены в том, что транспортировка и хранение вакцин осуществляется с соблюдением всех правил «холодовой цепи» — это гарантия безопасности и работоспособности вакцины.

Непосредственно после вакцинации, а также в поствакцинальный период (3 дня) мы поддерживаем связь с пациентом по телефону и контролируем его состояние. Наши доктора всегда готовы дать совет и помочь.»

Но если стоит выбор между необходимостью привиться и отсутствием возможности посетить ту клинику, к которой человек привык и которой он доверяет, нужно привиться в мобильном пункте.

Что делать во время эпидемии: два совета от доктора Бобовой

1. Вакцинироваться — сделать прививку от гриппа.

2. Вести здоровый образ жизни.

Внимание к своему здоровью — ключ к профилактике болезни!

Реклама