Петербургский депутат написал генпрокурору о пожаре в гипермаркете «Лента»

В связи со страшным пожаром в петербургском гипермаркете «Лента» депутат городского ЗакСа Алексей Ковалев обратился в Генеральную прокуратуру России. Законотворец требует, чтобы Юрий Чайка «в кратчайшие сроки инициировал повторную тотальную проверку противопожарных систем во всех общественных зданиях Петербурга». Ковалев считает, что сегодняшний пожар доказал фиктивность проверок после трагедии в кемеровской «Зимней вишне».

800 человек были эвакуированы из горящего гипермаркета Лента в Петербурге.

– Стандартные системы пожаротушения настроены на немедленную локализацию возгорания. Поэтому то, что гипермаркет сгорел полностью, говорит либо о полном отсутствии противопожарной автоматики, либо о ее неисправности, либо о халатности со стороны ответственных сотрудников, – заявляет депутат.

Из магазина спаслись восемьсот человекФото: Артем КИЛЬКИН

Ковалев приводит сообщения прессы о том, что система «работала в ручном режиме». И призывает разобраться, кто ее на этот режим перевел.

– Этот пример говорит о том, что каждый раз, заходя в торговый центр, мы должны опасаться за свою жизнь, – сетует Ковалев. – Очень повезло, что пожар произошел утром субботнего дня, когда покупателей было немного. А если бы возгорание случилось позже, происшествие могло бы иметь самые трагические последствия.

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Пожар в гипермаркете Лента в Петербурге

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