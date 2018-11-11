«Мост глупости» готовится к юбилею

Петербургский «мост глупости» готовится отпраздновать круглую цифру. Субботним утром 10 ноября в «ловушку» на Софийской улице попала очередная газель. Машина пыталась проскочить под переправой, но тщетно. Водитель не рассчитал высоту фургона и врезался в свод эстакады. Официально, это уже 159-ая жертва.

- Утро не задалось у 159-ой газели. Определенно, тряпочки-ограничители не очень помогают, - сообщил «мост» на своей страничке в твиттере.

Свой прошлый «юбилей» «мост глупости» отметил с размахом. Развязку предложили занести в Книгу рекордов Гиннеса. 150-ый грузовик попался аккурат в День города, 27 мая. В честь знаменательного события рядом с предупреждающим баннером «Опасно, низкий мост! Газель не пройдет!» неизвестные повесили ярко-розовый плакат «Уже 150 газелек!».Развязку предложили занести в Книгу рекордов Гиннеса.

"150 газелек!". Фото: соцсети.

Тогда же вице-губернатор Игорь Албин поручил разобраться коллегам с проблемой. Путепровод он назвал «памятником бестолковости». Спустя несколько дней перед мостом появились подвесные ограничители. Однако это не помогло. Водители, словно принимая предупреждение как вызов судьбы, задевали балки кузовами и ехали дальше. В итоге невнимательные автомобилисты снесли конструкцию.

Сейчас мост оборудовали необходимыми сигнальными знаками, аварий стало меньше. Но некоторые «газелисты» продолжают проявлять упорство. Копилка моста, за судьбой которого следит вся страна, периодически пополняется новыми трофеями. Активисты не сомневаются, что до 160 осталось совсем немного.

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