В Петербурге экс-главу юридического комитета Смольного взяли под домашний арест

Оперативники вот уже второй месяц работают в юридическом комитете Смольного. В начале октября завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». И сейчас подозреваемой по делу стала глава отдела Юлия Осипова.

- Юлия Осипова взята под домашний арест сроком 1 месяц 15 суток, - рассказывают в Обхединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Как считает следствие, Осипова совместно с соучастниками похитила из бюджета Санкт-Петербурга не менее 14 миллионов 610 тысяч рублей.

Деньги, предварительно, переводились на счета подконтрольных фирм. А экспертизы проводили сами сотрудники юридического комитета. Как выяснилось они заключали договоры с компанией "Акканто". Но компания услуг никаких не оказывала.

Стоит отметить, что главу юридического комитета Юлию Осипову первой отправил в отставку новый градоначальник Александр Беглов. Сразу после этого 46-летняя женщина ушла на больничный. Но это не помешало следователям вызвать ее на допрос по громкому делу. Сразу после допроса бывшую чиновницу задержали.

Женщина ранее возглавляла юридический комитет

- Мы сами в шоке от этой истории, - признались бывшие коллеги и подруги Юлии. - Пытаемся понять, что произошло. Но сомнений в том, что она задержана, у нас нет никаких.

Отметим, женщина возглавила юридический комитет в 2017 году. До этого она была замом в этом же отделе. И, что интересно, служащая возглавляла комиссию по борьбе с коррупцией. Сама она вину не признала.

К слову, за 2017 года год чиновница задекларировала доход в 2 миллиона 256 тысяч рублей. Ее супруг заработал почти в два раза меньше - 1 миллион 300 тысяч рублей. У нее в собственности находится садовый участок площадью 687 квадратных метров, квартира - 31 квадратный метр и доля в еще одной квартире - 78 квадратных метров. У экс-чиновницы также есть автомобиль Mazda 3. Женщина активно увлекалась спортом и любила путешествовать на море.

В Следственном комитете пока не дают никаких комментариев по поводу данного дела.