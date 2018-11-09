2018-11-09T17:47:45+03:00
Происшествия

В Петербурге экс-главу юридического комитета Смольного взяли под домашний арест

Она может быть причастна к хищениям 14 миллионов рублей
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Чиновница, по предварительной информации, была задержанаЧиновница, по предварительной информации, была задержана
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Оперативники вот уже второй месяц работают в юридическом комитете Смольного. В начале октября завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». И сейчас подозреваемой по делу стала глава отдела Юлия Осипова.

- Юлия Осипова взята под домашний арест сроком 1 месяц 15 суток, - рассказывают в Обхединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Как считает следствие, Осипова совместно с соучастниками похитила из бюджета Санкт-Петербурга не менее 14 миллионов 610 тысяч рублей.

Деньги, предварительно, переводились на счета подконтрольных фирм. А экспертизы проводили сами сотрудники юридического комитета. Как выяснилось они заключали договоры с компанией "Акканто". Но компания услуг никаких не оказывала.

Стоит отметить, что главу юридического комитета Юлию Осипову первой отправил в отставку новый градоначальник Александр Беглов. Сразу после этого 46-летняя женщина ушла на больничный. Но это не помешало следователям вызвать ее на допрос по громкому делу. Сразу после допроса бывшую чиновницу задержали.

Женщина ранее возглавляла юридический комитет

Женщина ранее возглавляла юридический комитет

- Мы сами в шоке от этой истории, - признались бывшие коллеги и подруги Юлии. - Пытаемся понять, что произошло. Но сомнений в том, что она задержана, у нас нет никаких.

Отметим, женщина возглавила юридический комитет в 2017 году. До этого она была замом в этом же отделе. И, что интересно, служащая возглавляла комиссию по борьбе с коррупцией. Сама она вину не признала.

К слову, за 2017 года год чиновница задекларировала доход в 2 миллиона 256 тысяч рублей. Ее супруг заработал почти в два раза меньше - 1 миллион 300 тысяч рублей. У нее в собственности находится садовый участок площадью 687 квадратных метров, квартира - 31 квадратный метр и доля в еще одной квартире - 78 квадратных метров. У экс-чиновницы также есть автомобиль Mazda 3. Женщина активно увлекалась спортом и любила путешествовать на море.

В Следственном комитете пока не дают никаких комментариев по поводу данного дела.

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