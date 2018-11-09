2018-11-09T17:02:01+03:00
Новости компаний

МегаФон вручил призы юным журналистам

В минувшие выходные в Петербурге состоялось награждение лауреатов городского молодежного фестиваля «Мастерская Юнкоров»
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На фестивале «Мастерская Юнкоров» у ребят были мастер-классы и практические занятия по видеомонтажу, работа с оборудованием и основы продвижения.Фото предоставлено Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон».На фестивале «Мастерская Юнкоров» у ребят были мастер-классы и практические занятия по видеомонтажу, работа с оборудованием и основы продвижения.Фото предоставлено Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон».
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В «Мастерской Юнкоров» ежегодно участвуют ребята от 12 до 18 лет в составе команд, где обязательно должны быть режиссер, оператор и корреспондент. В этом году 15 команд раскрывали главную тему фестиваля - «Журналист меняет профессию». Участники посвятили себя изучению инновационных профессий и погрузились в новые сферы деятельности, собирая нужную информацию и создавая грамотные репортажи.

На помощь пришли профессионалы. Каждый день на фестивале ребят ждала насыщенная программа: встречи с блогерами и журналистами Петербурга, мастер-классы и практические занятия по видеомонтажу, работа с оборудованием и основы продвижения.

В итоге каждая команда за семь часов сняла и смонтировала трехминутный видеоролик, посвященный одной из профессий, которым обучают в Академии цифровых технологий. Юные журналисты не только постарались представить зрителям интересную информацию, но и продумать сюжет с точки зрения операторской, режиссерской и корреспондентской работы, сделать качественный монтаж и постановку кадра.

МегаФон, выступив партнером фестиваля, приготовил специальные награды победителям в трех номинациях. За лучшее раскрытие темы (погружение в профессию IoT-девелопера) приз получила команда «Стена.Online», за лучший монтаж видео – команда «Ракурс», а за лучшее оформление канала – команда «Луч».

МегаФон, выступив партнером фестиваля, приготовил специальные награды победителям в трех номинациях. Фото предоставлено Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон».

МегаФон, выступив партнером фестиваля, приготовил специальные награды победителям в трех номинациях. Фото предоставлено Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон».

На церемонии награждения руководитель медиацентра Академии цифровых технологий Мария Калинко отметила важность таких проектов:

- Сегодня жизненно необходимо уметь выбирать из потока информации самое главное, фокусироваться на том, что действительно заслуживает внимания. И сделать это помогают журналисты. Мы очень рады, что фестиваль «Мастерская Юнкоров» проходит при поддержке МегаФона и ребята, которые хотят в будущем стать профессиональными корреспондентами, операторами и режиссерами, получают здесь бесценный опыт».

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