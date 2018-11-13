Петербуржец продал квартиру в городе, чтобы построить приют для бездомных собак

Они выживают в каменных джунглях, пытаясь спастись от холода, голодной смерти и живодеров. О тяжелой доле братьев наших меньших четыре года назад задумался 36-летний звукорежиссер из Петербурга Александр Цинкевич. Мужчина продал квартиру в Северной столице и перебрался в Ленобласть, чтобы открыть свой приют для бездомных собак. Сейчас у него 20 подопечных, много работы и мечта сделать так, чтобы у каждого пса был хозяин.

Должен защищать

Любовь к животным Александру привила его мама. Первого пса, щенка Джерика, ему подарили в 9-летнем возрасте. Но прожил пес недолго – всего полтора года.

- Джерик сорвался с поводка и угодил под машину, - с грустью вспоминает Александр. – Тогда ко мне и пришло осознание, что животных нужно защищать.

Кардинально поменять свою жизнь Цинкевич решился четыре года назад. Успешный звукорежиссер ушел с работы, выставил на продажу квартиру и начал подбирать участок за городом. На деньги от продажи квадратных метров в Петербурге он выстроил дом в Ленобласти и оборудовал его специально для будущих обитателей.

Александр считает, что у каждого животного должен быть свой дом.

- Поставил инфракрасные обогреватели в каждом отсеке для животных. Везде постелил линолеум, двор для прогулок сделал, - перечисляет любитель животных. – Всего у меня 20 мест для собак, которые остались без хозяина. Можно было бы и больше построить, но я рассчитывал по своим силам. Ведь каждой нужно внимание, многим требуются уколы и лечение. Если постояльцев будет больше, кто-то будет обделен моим вниманием.

В основном в приюте Цинкевича выхаживают собак. Но не отказывают и другим животным. Были кошки и даже корова! Александр говорит, что старается не отказывать никому в том, чтобы принять очередного бездомыша. Берет животных, как и отдает в добрые руки, бесплатно. Но не каждому. Перед тем, как стать обладателем собаки из приюта Цинкевича, нужно пройти собеседование с зоозащитником.

- Непонятно кому пса не отдам – он и так настрадался, - объясняет Александр. - Теперь ему нужен тот, кто будет его любить и оберегать. Перед тем как отправить питомца в новый дом, я проверяю его новых хозяев по базам живодеров, устраиваю личное собеседование.

Эти две собаки - Сеня и Беня - до встречи с Александром дико боялись людей.

Топором по голове

Среди воспитанников приюта Цинкевича не только беспородные псы. В беду попадают и благородные собаки, например, шарпей. Его привезли к Александру после того, как в буквальном смысле вырезали из замерзшего льда. Пес очень долго боялся людей и не давал к себе подходить. Что с ним делали прошлые хозяева – лучше об этом не думать.

- Люди очень жестоки. Недавно выхаживали щенка, которого ударили топором по голове, - вздыхает Цинкевич. – Спасали и пса, которого хозяева избили, привязали к дереву и ушли – не нужен был питомец. Сейчас пристраиваем трехлапую собаку. Среди наших подопечных много таких, что при виде людей начинают трястись и паниковать. Обычно такие псы прячутся по подвалам, заброшенным домам.

Как-то пришлось зоозащитнику выхаживать даже корову!

Ветеринарного образования у Цинкевича нет. Но Александр говорит, что с опытом научился не только приручать животных, но и лечить. Легко может поставить уколы, капельницу и сделать перевязку. Все препараты покупает за свой счет.

Александру пришлось даже научиться делать уколы своим подопечным.

- Когда мне привозят больную собаку или звонят и просят забрать раненого с дороги, я за выезд денег не беру, - уверяет зоозащитник. – У меня есть работа. Я подрабатываю звукорежиссером на днях рождениях, свадьбах. Часто беру в свой приют на передержку собак, чьи хозяева улетают в отпуск. За услугу «гостиницы» люди платят. И эти деньги я и трачу на бездомных.