2018-11-13T13:16:56+03:00
Общество

Петербуржец продает за миллион «волшебную монету, приносящую прибыль»

Серебряная реликвия досталась Алексею от бабушки
Анна ПОСЛЯНОВА
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Эксперты говорят, что это одна из самых распространенных монет. Не считая волшебства. Фото: youla.ruЭксперты говорят, что это одна из самых распространенных монет. Не считая волшебства. Фото: youla.ru
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«Продам волшебную монету приносящую прибыль в дом, семью, ее владельцу», – такое объявление появилось в сети 1 ноября. За карманный рог изобилия и источник неисчерпаемого богатства хозяин попросил всего-то миллион рублей.

Предметом торга стали серебряные пятьдесят копеек 1896 года. На одной стороне – орел, на другой – потрепанный годами профиль Николая Второго.

– Денег монетка приносит нормально, это проверено, – заверил «Комсомолку» владелец Алексей из Петербурга. – Сейчас она лежит у меня на работе на ноутбуке, и все идет хорошо.

Но, несмотря на мистический финансовый флер, за две недели покупатель так и не нашелся. И не удивительно: точно такие же монеты уходят с аукционов по цене от пятисот рублей.

– Да я и не собирался ее продавать, – признается Алексей, смеясь. – Просто было настроение хорошее, вот и решил пошутить. На самом деле это наша семейная реликвия: монета передается из поколения в поколение. К моим предкам она попала вскоре после выпуска. А я нашел ее в вещах бабушки после ее смерти.

По словам нумизмата, научного сотрудника Института востоковедения РАН Евгения Гончарова, пятьдесят копеек 1986 года – одна из самых распространенных монет, а потому «цена в миллион просто несусветная».

– На самом деле, редких монет не так уж и много, – отмечает специалист. – И даже если бы этот экземпляр был в прекрасной сохранности, за такую цену его продать было бы невозможно. Но так как эта монета волшебная, еще и с историей, то пусть хозяин лучше продолжает хранить ее у себя и передавать по наследству: с каждым поколением она будет становиться все ценнее.

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Очередное любопытное объявление разместили петербуржцы на сайте «Авито». На сей раз ничего криминального: просто житель культурной столицы Алексей продает медную монету весом в килограмм, которую отчеканили более века назад (подробнее)

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