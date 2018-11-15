«Я сейчас больше нужна стране, чем мужчине»: Бузова снова пожаловалась на одиночество

Ольга Бузова готовится к большим сольным концертам и, очевидно, чтобы подогреть интерес публики к своей персоне, зашла с самого простого пути. Сегодня она появилась в программе «Прямой эфир» у своего приятеля Андрея Малахова, где разоткровенничалась. Помимо того, что звезда пожаловалась на отсутствие личной жизни, Бузова и ее родители впервые подробно рассказали о ее первой любви.

«Бил Олю, а я ее выкрал»

О своих неудачных первых отношениях Ольга рассказывала еще на «Доме-2», когда была там участницей. После этого многие СМИ пытались найти того самого Артема, что украл примерную девочку из семьи. Не удалось. Вопреки ожиданиям, не появился первый мужчина певицы и в студии Малахова. Но это не уберегло семейство Бузовых от воспоминаний.

- Первый курс университета, Оле 16 лет, она встречает в метро этого парня, Артема, - вспоминает отец певицы Игорь Бузов. – Ему 23, у него уголовное прошлое. Он жулик, мошенник. А Оля влюбляется в него по уши.

Отец Ольги Бузовой вспоминает: Артем пригласил его встретиться в кафе, чтобы обсудить отношения с молодой красавицей. Пока уголовник заговаривал зубы отцу, Оля вбежала в квартиру, собрала вещи и ушла.

- Потом Оля не общалась со мной долгое время, - вздыхает отец. – Когда я узнал, что Артем поднимает руку на мою дочь – тут уже я Олю выкрал.

На программе о непростых взаимоотношениях Бузовой с мужчинами вспоминала и ее сестра Аня. Девушка рассказала, что подругами с Олей они стали как раз в тот момент, когда будущая певица сбежала из дома. Анна приносила сестре в коммуналку пельмени и продукты. Все это добро она воровала у родителей. И всячески поддерживала сестру, которая в те лихие времена буквально выживала на 2000 рублей - стипендию. Содержала и Артема, который не работал. Тогда Ольге Бузовой казалось, что с милым рай и в шалаше.

Начинала в подтанцовке

Но не только о несчастной любви Бузовой говорили на программе. Восхищались ее упорством, но не талантом. О своих добрых отношениях с певицей рассказал король эстрады Филипп Киркоров. Признался, что понимает Олю, которая идет напролом.

- Богиня, - обратился к Бузовой Киркоров. - Высокая какая. Ты мне напомнила меня 30 лет назад. Я много не умел, и не получалось. Но я говорю тебе: держись ты победишь, если будешь развиваться.

Филипп Бедросович отметил: Ольга называет его «мой король» и относится к нему с уважением. Что, безусловно, ему льстит.

Кроме того, вспомнил о своем знакомстве с Бузовой и Дима Билан. Оказалось, что поп-певица начинала в его подтанцовке!

- Часто в ночных клубах шли мои концерты. И она была моей поклонницей, - улыбается Дима Билан. - Уже тогда чувствовалось ее рвение и любовь к музыке. Она стремится к исполнению мечты.

«Холостяк» - это крик души

Сейчас поп-дива в поисках новых отношений. Бывшего супруга Дмитрия Тарасова артистка забыла. Но все еще мечтает о детях.

- Я хочу девочку, - призналась Бузова, - Знаете, сколько я могу дать не собакам, а своим детям? Хочу мужчину, который будет любить меня с ушками от Микки Мауса, а не просто Ольгу Бузову на сцене в ботфортах. Но такого человека сложно найти.

Певица отметила: ее участие в популярном шоу «Холостяк» было из-за гнетущего ее одиночества. И все эмоции, которая Ольга испытала на проекте, реальны.

- Многие начали думать, что мне отношения не нужны, - с горечью заявляет певица. - Да, у меня профессия. Но я не робот, у меня есть сердце! Тема отношений острая для меня, ведь я девушка, я умею любить! Проект – печальный, но серьезный опыт. Участие в нем – крик души.

Бузова посетовала, что в последнее время с ней не знакомятся мужчины. Однако гости программы осадили красотку. Мол, Бузова не бывает нигде кроме работы и для обычного человека не доступна.

- Но я знаю, что в моей жизни появится любовь, - уверена Ольга. - Я сейчас больше нужна стране, чем мужчине. Я так соскучилась по эмоция, что первый мужчина, который окажется без памперсов, станет моим.

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