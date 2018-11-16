Номер машины, на которой разбился Виктор Цой, продали без торгов

С торгов ушли очередные вещи Виктора Цоя. На этот раз те, которые связаны с его трагической гибелью – это доверенность на авто и автомобильные номера машины, на которой Цой разбился летом 1990 года. В этот раз желающих купить артефакты было немного. Без торга за 2 млн рублей забрали автомобильный номер. А доверенность ушла с молотка всего на 200 000 рублей дороже стартовой цены – за 2,6 млн рублей.

Аукцион 15 ноября проводил «Литфонд». Его директор Сергей Бурмистров результатами торгов остался доволен.

- Цена автомобильного номера изначальна была завышена, поэтому немудрено, что с торгов она ушла за заявленную сумму, - пояснил Бурмистров. – Также частным коллекционером была приобретена доверенность Цоя на машину. Остальные представленные лоты - копия свидетельства о смерти музыканта и его записка – остались без покупателя.

По традиции, имена людей, которые стали обладателя раритетов, держатся в тайне.

Вещи, так или иначе связанные с именем легенды русского рока, попали на торги различными путями. Доверенность долгое время находилась в компании Юрия Айзеншписа, который был директором и продюсером группы «Кино». А автомобильный знак обнаружился случайно в частном гараже в Прибалтике. Эксперт и автор книг о Викторе Цое Виталий Калгин подтвердил подлинность номерного знака. Специально для этого ездил в Москву, где внимательно изучил раритет.

- Знак подлинный, сомнений в этом нет, - отметил эксперт. – Почему только сейчас стали продавать вещи? Раньше это ничего не стоило и кроме фанатов Цоя никто подобные артефакты не ценил. Кто купил эти вещи – не знаю. Скорее всего, олигархи, неравнодушные к творчеству Виктора Цоя.

Кстати, пока ни одна из вещей по стоимости не смогла побить рекорд продажи паспорта Цоя. В сентябре документ Виктора Робертовича ушел с молотка за 9 миллионов рублей! В тот же день продали и записную книжку (за 3 млн рублей), в которую музыкант вписывал контакты своих друзей и знакомых. Обладатели лота остались неизвестными – коллекционеры не явились на торги, отправив вместо себя помощников.

Дословно

Роберт Цой, отец Виктора Цоя.

- Да, это могут быть настоящие номера. Они никуда не пропадали - куда им деться?