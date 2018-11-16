Проверка слуха: Василеостровский рынок закрывается

В соцсетях паника. Неравнодушная петербурженка Татьяна Орехова опубликовала в одной из групп пост: мол, скоро город потеряет Василеостровский рынок. А это ведь старейшая торговая площадка Северной столицы! Она появилась почти одновременно с городом.

Сначала были ряды деревянных лавок, а в 1959 году построили современное здание по проекту Михаила Климентова.

- Я узнала о закрытии от девушек, которые там работают, прошлась по всем рядам, все говорят одно и то же, - рассказала Татьяна «Комсомолке». - Да и так видно: центральный зал уже закрыли. Говорят, на этом месте хотят построить ресторан или что-то в этом духе. Сейчас многим продавцам отказываются продлевать аренду - просят на выход.

Сегодня Василеостровский рынок пользуется огромной популярностью у местных жителей. Для них овощи из супермаркета не идут ни в какое сравнение с теми, что можно купить здесь. Пенсионеров сюда влечет не только качество, но и цена.

И что теперь? Рынок снесут? «Комсомолка» связалась с руководством, чтобы узнать ответы.

- Да, мы отказываемся продлевать отношения с некоторыми торговцами, однако речь идет о продаже промышленных товаров, - объяснила генеральный директор Валентина Лахнюк. - В планах - масштабная реконструкция, чтобы сделать площадку современной. Откроются кафе и лавочки, как в Европе. У нас будет самый лучший рынок в городе!

Территорию реконструируют постепенно, шаг за шагом. Сначала отремонтируют центральную часть, а когда работы будут завершены, туда отправят торговцев из других помещений, которые также приведут в порядок. На работе рынка ремонт никак не отразится.