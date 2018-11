Выбираем «Собаку 2018 года» в Санкт-Петербурге

Сайт KP.RU предлагает вспомнить о достижениях наших любимых хвостатых символов 2018 года. Мы объявляем фотоконкурс «Собака года» в Петербурге, который выявит, кто был по-настоящему хорошим мальчиком (и девочкой) в этом году. Сфотографируйте вашего мохнатого любимца и расскажите, чем же он отличился в этом году? Может быть, чей-то дог научился подавать лапу, чей-то той-терьер вытащил человека из воды, а чей-то мопс перестал воровать еду со стола!? Расскажите о своей собаке читателям «Комсомолки», и выиграйте запас корма премиум класса.

КАКИЕ ПРИЗЫ МОЖНО ВЫИГРАТЬ?

Главный приз. Двухмесячный запас корма премиум класса ALL DOGS, а также слава, любовь поклонников, звания «Собака года» и «Звезда соцсетей» достанутся собаке, набравшей больше всего лайков.

Специальные призы. Компания Aller Petfood выберет еще трех счастливчиков в номинациях «Самое забавное фото», «Лучший собачий портрет», «». Победители в этих номинациях также получат запасы корма ALL DOGS.

КАК УЧАСТВОВАТЬ?

Сфотографируйте своего любимого хвостатого питомца!

Загрузите фотографию на страницу конкурса с 19 ноября 2018 года по 17 декабря 2018 года.

В описании к фотографии напишите, почему вы гордитесь своей собакой, и чем она отличилась в 2018 году? (до 1500 знаков).

Поделитесь ссылкой на конкурс в своих социальных сетях. Пусть друзья голосуют за вашу собаку!

Ждите подведения итогов (19 декабря) и церемонии награждения.

*Внимание! В конкурсе запрещается использовать различные механизмы накруток (искусственное увеличение лайков). Комиссия будет учитывать только органические голоса.