Из больницы в Петербурге похитили новорожденного

Настоящая детективная история произошла в Петербурге. Из детской больницы города женщина похитила двухмесячного младенца, воспользовавшись внешним сходством с настоящей матерью новорожденного. Полицейские Северной столицы уже разыскивают и похитительницу, и малыша.

О происшествии полицейские узнали из уст самой матери – 16 ноября 24-летняя мигрантка из Узбекистана пришла в отдел полиции и рассказала, что 20 сентября она легла в больницу, чтобы в медучреждении родить малыша. Своих документов у нее не было, поэтому она отправилась к врачам по документам своей 26-летней знакомой. Женщины на словах договорились поменяться удостоверениями личности, ведь были уверены, что подмены никто не заметит – восточные красавицы внешне очень похожи. В роддоме №9 на Орджоникидзе врачи и медсестры действительно поверили роженице.

Женщина родила девочку с пороком сердца, поэтому новорожденного перевели в детскую городскую больницу №1 на Авангардной улице. Там ему была проведена операция

Как сообщают петербургские СМИ, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, малыша из больницы спустя почти два месяца забрала не настоящая мама малыша, а та женщина, что предоставила ей свои документы. 26-летняя девушка одна спокойно явилась в приемный покой медучреждения и забрала ребенка из реанимационного отделения.

Разбираться в этой непростой истории теперь будут следователи.