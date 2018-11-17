2018-11-17T12:34:40+03:00
Происшествия

Из больницы в Петербурге похитили новорожденного

В полицию обратилась мама малыша
Елена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Из больницы малыша забрала не мать, а чужая женщина.Из больницы малыша забрала не мать, а чужая женщина.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Настоящая детективная история произошла в Петербурге. Из детской больницы города женщина похитила двухмесячного младенца, воспользовавшись внешним сходством с настоящей матерью новорожденного. Полицейские Северной столицы уже разыскивают и похитительницу, и малыша.

О происшествии полицейские узнали из уст самой матери – 16 ноября 24-летняя мигрантка из Узбекистана пришла в отдел полиции и рассказала, что 20 сентября она легла в больницу, чтобы в медучреждении родить малыша. Своих документов у нее не было, поэтому она отправилась к врачам по документам своей 26-летней знакомой. Женщины на словах договорились поменяться удостоверениями личности, ведь были уверены, что подмены никто не заметит – восточные красавицы внешне очень похожи. В роддоме №9 на Орджоникидзе врачи и медсестры действительно поверили роженице.

Женщина родила девочку с пороком сердца, поэтому новорожденного перевели в детскую городскую больницу №1 на Авангардной улице. Там ему была проведена операция

Как сообщают петербургские СМИ, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, малыша из больницы спустя почти два месяца забрала не настоящая мама малыша, а та женщина, что предоставила ей свои документы. 26-летняя девушка одна спокойно явилась в приемный покой медучреждения и забрала ребенка из реанимационного отделения.

Разбираться в этой непростой истории теперь будут следователи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин влюбится
Двое канатоходцев в Петербрге гуляют на тросе между двумя высотками
Очевидцы: в Петербурге горит Северный завод
Врачи, спасающие израненного петербуржца, обратились в полицию
В Санкт-Петербурге закрыли вестибюль «Площади Восстания»
Пригороды Петербурга оказались в топе курортов для молодежи
В Ленобласти из огня вывели бабушку и ее внука
В петербургской больнице умер один из школьников, попавших под поезд
Омичку, которая подарила ребенка учительнице из Санкт-Петербурга, лишили родительских прав
В реке Новая в Петербурге спирта в 5400 раз больше нормы
Виталий Милонов предложил переименовать Санкт-Петербург в Ленинград
Проблемные дома достроит область
27-летняя жительница Петербурга продала новорожденного сына за 280 тысяч рублей
По факту пожара на шиномонтаже в Мурино, где погибли 5 человек, возбудили дело
Владимир Путин посетил новый завод по производству инсулина в Петербурге
Владимир Путин посетил новый завод по производству инсулина в Петербурге
Вестибюли на станции метро «Технологический институт» изменят работу
В Ленинградской области хотят открыть маяки для туристов