2018-11-19T12:03:23+03:00
Звезды

За три года до смерти Цой признался, что устал от концертов

На аукционе продадут откровенное письмо рок-музыканта жене Марьяне
Елена БЕЗГОДОВА
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Виктор Цой с супругой Марьяной и сыномВиктор Цой с супругой Марьяной и сыном
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В скором времени «Литфонд» выставит на аукцион письмо Виктора Цоя, которое тот адресовал своей жене Марьяне. Пока эксперты проверяют подлинность бумаги, а также определяются со стоимостью раритета.

В письме, которое в скором времени уйдет с торгов, легенда русского рока признается, что расстроен тем, что не увидел сына Сашу. А еще пишет, что с трудом отыграл два концерта

«Чувствую, что больше не могу или сойду с ума. Хочется не думать об этом вообще хотя бы месяц», - написал Виктор Цой Марьяне. «Оставляю 200 рублей в качестве гонораров за устроение концертов (черт бы их побрал всех)»

Как сообщил «КП-Петербург» эксперт и автор книг о Цое Виталий Калгин, письмо датируется примерно 1987 годом.

Это письмо продадут на аукционе.

Это письмо продадут на аукционе.

- Именно в это время Марьяна с Сашей (сын Марьяны и Виктора, - прим.ред.) ездила на море, и Цой их давно не видел, - рассказывает историю послания Калгин. - Это скорее не письмо, а записка приложенная к деньгам ,которые он оставил. Очевидно Цой передал ее с кем то из знакомых. Письмо или не передали Марьяне или просто у кого-то сохранился этот листочек.

Кстати, аукционы с продажами артефактов, так или иначе связанных с именем лидера группы "Кино", происходят регулярно. Переплюнуть лот за 9 миллионов рублей - пропавшего паспорта звезды - пока не удалось никому.

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Принято считать, что огромные гонорары, которые начал получать лидер группы «Кино» незадолго до гибели, изменили музыканта. А некоторые считают, что они послужили и причиной его трагической смерти - ведь часть поклонников до сих пор не верит в случайное столкновение «Москвича» Цоя с автобусом «Икарус» 15 августа 1990 года на трассе в нескольких десятках километров от Риги (подробности)

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