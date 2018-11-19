За три года до смерти Цой признался, что устал от концертов

В скором времени «Литфонд» выставит на аукцион письмо Виктора Цоя, которое тот адресовал своей жене Марьяне. Пока эксперты проверяют подлинность бумаги, а также определяются со стоимостью раритета.

В письме, которое в скором времени уйдет с торгов, легенда русского рока признается, что расстроен тем, что не увидел сына Сашу. А еще пишет, что с трудом отыграл два концерта

«Чувствую, что больше не могу или сойду с ума. Хочется не думать об этом вообще хотя бы месяц», - написал Виктор Цой Марьяне. «Оставляю 200 рублей в качестве гонораров за устроение концертов (черт бы их побрал всех)»

Как сообщил «КП-Петербург» эксперт и автор книг о Цое Виталий Калгин, письмо датируется примерно 1987 годом.

Это письмо продадут на аукционе.

- Именно в это время Марьяна с Сашей (сын Марьяны и Виктора, - прим.ред.) ездила на море, и Цой их давно не видел, - рассказывает историю послания Калгин. - Это скорее не письмо, а записка приложенная к деньгам ,которые он оставил. Очевидно Цой передал ее с кем то из знакомых. Письмо или не передали Марьяне или просто у кого-то сохранился этот листочек.

Кстати, аукционы с продажами артефактов, так или иначе связанных с именем лидера группы "Кино", происходят регулярно. Переплюнуть лот за 9 миллионов рублей - пропавшего паспорта звезды - пока не удалось никому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Разин: С каждого билета Виктор Цой зарабатывал рубль, но деньги его не интересовали

Принято считать, что огромные гонорары, которые начал получать лидер группы «Кино» незадолго до гибели, изменили музыканта. А некоторые считают, что они послужили и причиной его трагической смерти - ведь часть поклонников до сих пор не верит в случайное столкновение «Москвича» Цоя с автобусом «Икарус» 15 августа 1990 года на трассе в нескольких десятках километров от Риги (подробности)

55 лет Цою: Рисунок музыканта фломастером продают на аукционе за четверть миллиона рублей

Для российских фанатов группы «Кино» все, что связано с именем Виктора Цоя - автографы, вещи музыканта или написанные им картины, сразу попадают в категорию реликвий. И хоть со дня его гибели прошло уже 27 лет, до сих пор на аукционах появляются заветные артефакты (подробности)

Имя легендарного солиста "Кино" носят олимпийский чемпион и звезда

Известный астроном Людмила Журавлева назвала именем Виктора Цоя астероид, который открыла.

Имя солиста группы «Кино» носят четыре российских улицы: в Ноябрьске, Арзамасе, Новороссийске и Анадыре. И два сквера: в Петроградском районе Санкт-Петербурга (неподалеку от котельной «Камчатка», где работал будущий рок-герой) и в Красноярске (подробности)

Кому сейчас принадлежат права на песни Цоя

За трагически короткие 28 лет жизни Виктор Цой вместе с группой «Кино» создал девять альбомов, записал свыше сотни песен. Кому сегодня принадлежат права на его наследие?

В день 55-летия со дня рождения Виктора Цоя мы решили разобраться в этом вопросе.

По информации Российского Авторского Общества, сейчас справедливость восстановлена (подробности)