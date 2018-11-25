Сергей Шнуров рассказал о попадании в вытрезвитель и капитане-ангеле
Сергей Шнуров не устает радовать своих поклонников новыми поэтическими произведениями. На этот раз свою 4-миллионуую армию подписчиков в Инстаграмме музыкант удивил стихотворением о попадании в вытрезвитель. Какие именно воспоминания эпатажного артиста связаны с этим злачным местом, Шнуров не уточнил. Однако, судя по строчкам нового произведения, с героем в вытрезвителе обошлись хорошо. Капитан полиции – настоящий ангел, пишет Шнуров. Ведь прежде чем проводить нетрезвого гражданина на нары, она разрешает ему докурить и даже обдает струей из душа Шарко.
«Пройдемте, милый, вслед за мной,
Не торопитесь, докурите.» Походкой легкой, неземной,
Мы прогулялись в вытрезвитель.
Карманы вывернув до крошек,
Ты проводила в душ Шарко.
Свет пробивался из окошек,
И пахло хлорным порошком.
Пристанище для всех скитальцев.
Я вспомнил пляж, залив, Канары.
Сняла ты отпечатки пальцев
И уложила спать на нары….
Завершает стих довольно милое фото, на котором девушка в форме нежно треплет за щеки Сергея Шнурова.
Фото: инстаграмм Сергея Шнурова
Кстати, совсем недавно музыкант женился. Его избранницей стала 27-летняя светская львица Ольга Абрамова. Несмотря на обещания друзей Шнурова, что свадьба будет роскошной и громкой, влюбленный тихо расписались тихо в ЗАГСе на Английской набережной. Чтобы не бередить сердца поклонников и не привлекать лишнего внимания, они вышли из заведения через черный ход.