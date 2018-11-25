2018-11-25T11:23:22+03:00
Звезды

Сергей Шнуров рассказал о попадании в вытрезвитель и капитане-ангеле

Лидер группировки «Ленинград» написал новое стихотворение
Алла МЕХОНЦЕВА
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Сергей Шнуров не устает радовать своих поклонников новыми поэтическими произведениями.Сергей Шнуров не устает радовать своих поклонников новыми поэтическими произведениями.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сергей Шнуров не устает радовать своих поклонников новыми поэтическими произведениями. На этот раз свою 4-миллионуую армию подписчиков в Инстаграмме музыкант удивил стихотворением о попадании в вытрезвитель. Какие именно воспоминания эпатажного артиста связаны с этим злачным местом, Шнуров не уточнил. Однако, судя по строчкам нового произведения, с героем в вытрезвителе обошлись хорошо. Капитан полиции – настоящий ангел, пишет Шнуров. Ведь прежде чем проводить нетрезвого гражданина на нары, она разрешает ему докурить и даже обдает струей из душа Шарко.

«Пройдемте, милый, вслед за мной,

Не торопитесь, докурите.» Походкой легкой, неземной,

Мы прогулялись в вытрезвитель.

Карманы вывернув до крошек,

Ты проводила в душ Шарко.

Свет пробивался из окошек,

И пахло хлорным порошком.

Пристанище для всех скитальцев.

Я вспомнил пляж, залив, Канары.

Сняла ты отпечатки пальцев

И уложила спать на нары….

Завершает стих довольно милое фото, на котором девушка в форме нежно треплет за щеки Сергея Шнурова.

Фото: инстаграмм Сергея Шнурова

Фото: инстаграмм Сергея Шнурова

Кстати, совсем недавно музыкант женился. Его избранницей стала 27-летняя светская львица Ольга Абрамова. Несмотря на обещания друзей Шнурова, что свадьба будет роскошной и громкой, влюбленный тихо расписались тихо в ЗАГСе на Английской набережной. Чтобы не бередить сердца поклонников и не привлекать лишнего внимания, они вышли из заведения через черный ход.

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