Первый директор Цоя: «У Виктора не было даже своей квартиры. И деньги его мало интересовали»

В этом году исполнится 30 лет с тех пор, как «Кино» и Виктор Цой дали свои первые концерты на больших площадках Москвы и Ленинграда. До этого музыканты выступали на квартирниках, но вместить всех фанатов туда было непросто. Первый директор группы «Кино» рассказал «КП-Петербург» о работе с легендарными музыкантами и о том, почему популярность Цоя с годами не уходит.

АВТОГРАФ ЦОЯ НА НОГЕ

- Юрий Владимирович, все-таки как обычный парень Виктор Цой стал таким популярным, стал легендой рок-музыки?

- С годами убеждаюсь, что Цой состоялся бы без директоров, продюсеров, администраторов. Просто он великий. Очень талантливый, многие говорят что гениальный. Я с этим согласен. Цой это загадка, которую не разгадать, а даже если попытаешься – не получится. Его феномен в том, что все очень просто и вместе с тем сложно. А ведь самое сложное это писать просто, как еще Чехов говорил. Его песни доступны и взрослым и подросткам, которые их поют на концертах. Цой для всех. В этом и секрет.

Знающие люди это феномен называют вечностью. И потому я уверен в том, что звезда Цоя будет освещать не только наше души, но и души наших потомков.

- Когда вы начали работать с Цоем – это был пик его популярности…

- Про Цоя постоянно говорят, что он был хорошим музыкантом. Но в первую очередь он был хорошим человеком. Отзывчивым, скромным, интеллигентным. Мы с ним всегда общались только на «вы». Он даже как то говорил, что для него важен не музыкант, а человек, его качества.

И он не зазвездился. Как-то в Новосибирске на концерте у него заболело горло. Он попросил только 50 грамм коньяку любого. И горячий чай с лимоном. Это все его были требования. Ему даже никаких люксов не надо было, хотя люксы ему арендовали. Большей частью для того, чтобы к нему могли прийти журналисты, а он бы их принял в подобающей обстановке. Это сегодня звезды безумствуют. А Цою было чем заняться.

Юрий Белишкин был первым директором Виктора Цоя.Фото: Личный архив героя публикации

- То есть приходилось бороться с толпами фанатов?

- Нет. При мне никогда за ним не гонялись. Это сейчас – сфотографироваться, на «ты»… раньше такого не было. После концертов он, конечно, выходил дать автографы, хотя после каждого выступления был без сил. Выкладывался по полной.

Правда, помню, как-то одна девушка уж очень хотела взять у Цоя автограф. А он уже был в гримерке, отдыхал после концерта, вокруг охрана. Но мне жаль ее стало, попросил Виктора все же расписаться ей на память. Автограф Цой оставил ей на ноге – внутрь гримерки впустили только одну ногу девушки, а не ее всю. Стала ли она ее мыть потом – не знаю (смеется).

В просьбе дать автограф он не отказывал. В 1989 мы поехали в Данию, дать благотворительный концерт. И появление Цоя в Пулково парализовало работу аэропорта. Все сотрудники выстроились в очередь, чтобы посмотреть на него, получить роспись. В этот момент на самолет можно было даже слона пронести – никто ничего не замечал! Цой улыбнулся, всем желающим расписался. Но так, чтобы его хватали за рукава – такого при мне не случалось.

«ИЗ 10 ГОРОДОВ ВЫБИРАЛ ОДИН»

- Как познакомились с Цоем?

- Встретились в июне 1988 года. «Кино» понадобился директор. Мы приехали на квартиру, где «Кино» репетировали». Цой был в одной комнате с музыкантами, я - в другой. О чем говорили, даже не помню особо. Но Виктор сам спросил, буду ли я с ними работать. Я согласился, сколько буду получать, не спрашивал – Цой мне нравился, нравились их концерты.

Еще до моего прихода у «Кино» была популярность. Группу знали по ленинградскому рок клубу, квартирникам… живых концертов на площадках группа давала мало. Хотя поклонники у них были. До директорства я работал кассиром в ДК часто люди спрашивали о Цое, его группе.… Первые концерт в Ленинграде организовали уже при мне – это было начало декабря 1988 года, отыграли в СК «Юбилейный».

Виктор Цой в начале 80-х. ФОТО из семейного архива музыканта

- Вы дружили с Цоем?

- Нет, только работа. И ее было так много, что говорили только об этом. Никаких анекдотов и тем более обсуждения девчонок не было. Хотя девушки, женщины, в него влюблялись, это и понятно. Высокий, стройный, красивый, модный, стильный. Нравится же когда человек необычный. А тут и внешность и популярность – все сошлось.

Мужчины хотели с ним дружить. Наверно, даже больше подростки – хотели на него равняться, особенно после фильма «Игла».

- Зарабатывали много?

- Скажу так: Цоя, в первую очередь, интересовали не деньги. У него никогда не было своей квартиры, а машина появилась поздно. Например, я приносил ему лист, на котором было написано несколько городов, в которых его ждали. Из 10 он выбирал один.

Проработали мы с ним до зимы 1990 года. Потом он собрался в Москву, я остался в Ленинграде. И больше мы не встречались. Но я его видел его фотографии. Он стал каким-то уставшим. Наверно, это из-за смены климата, людей. У него изменился душевный климат.

- То, что Цой – гений, как вы сказали ранее, вы поняли еще тогда, во время работы с ним?

- Конечно, нет. После его смерти. Причем, то, что Цой умер, я долго не мог поверить. Как это? Виктор, он же вечный. Но чем дальше уходишь от этого человека, тем больше понимаешь, насколько он был велик и насколько мне повезло. Я благодарен судьбе за яркое и незабываемое время, проведенное рядом с этим выдающимся человеком.

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