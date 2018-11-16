Загадочные стражи морей: В ВМФ не против открыть маяки для туристов

В России 350 маяков, 125 уже отметили вековой юбилей. Каждый – «гигантский историко-культурный пласт». Каждый – удивительная человеческая судьба: маячниками просто так не становятся. Самому старому маяку России – Толбухину – в следующем году исполняется триста лет. Но, увы, обо всем этом знают немногие: «стражи морей» остаются стратегическими объектами, недоступными для обычного человека. Как сделать военные острова еще и туристическими? Эту тему подняли на Петербургском международном культурном форуме.

СЛЕГКА ЗАБРОШЕННЫЕ

Специально к форуму в Академии Штиглица открылась фотовыставка «Маяки России». Собиратели редких кадров Андрей Стрельников и Георгий Травин прокатились практически по всем маякам Балтики и Ладоги. За год провели пятнадцать экспедиций, в них засняли и маяки, и навигационные знаки, причем не по одному разу.

– Проект родился в 2015 году во время визита на Гогланд, – рассказывает исполнительный директор Ленинградского областного отделения Русского географического общества Виктор Сеничкин. – Мы поняли, что маяк находится в уникальном месте, несет на себе историческую нагрузку. Мечтаем сфотографировать все маяки России, а, может, перекинуться и на постсоветское пространство.

То, что попало в объективы фотохудожников, и восхищает, и удручает: кроме ухоженных маяков Валаама и отремонтированного Толбухина, большинство маяков «оставили впечатление легкой заброшенности», некоторые пустуют. А часть «светил» у озер и рек и вовсе скрылись за деревьями по самую макушку.

– Недавно разграбленный Северный форт №6 – превосходная иллюстрация к нынешней ситуации, – напомнил член рабочей группы Межведомственной комиссии по морскому наследию Морской коллегии при Правительстве России Сергей Мозговой. – Почему не смогли сохранить? Как удалось спилить ограждения, демонтировать пушки и увезти? Это же не иголка в стоге сена: можно было бы найти по горячим следам, было бы желание. Но пока, видимо, его нет.

А КАК В ЕВРОПЕ?

Интерес к маякам растет по экспоненте.

– Это готовые туристические экстремальные маршруты, – отмечает Виктор Сеничкин. – Добраться туда – это уже целое приключение. А там встречает нетронутая экосистема. Трудно поверить, что такое можно увидеть всего в часе езды от мегаполиса.

Но пока туристов на отечественных маяках не ждут. А вот в Европе уже придумали, как сделать действующий маяк предметом показа. Так, во Франции из 220 маяков 95 внесены в объекты культурного наследия, и 36 из них открыты для всех желающих. В Хорватии 46 действующих маяков, и на одиннадцати из них бывшие домики смотрителей превращены в отели. В Эстонии путешественникам предлагают «маячный паспорт»: посетил маяк – получил печать.

– Во Франции раз в несколько дней на маяки отправляют туристический катер, – рассказывает главный редактор журнала «Маячные истории» Анастасия Макарова. – Высота не пугает: туристов пускают на балкон в сопровождении сотрудника. Единственное, закрыто фонарное помещение, ведь от света маяка зависит безопасность людей. Хорватские отели тоже пользуются большим спросом, несмотря на спартанские условия: отчасти, за ними туристы и приезжают.

В России попасть на маяки можно или втихаря, если он заброшенный, или по согласованию с Министерством обороны. В перечень объектов культурного наследия не включен пока ни один объект, даже «старина» Толбухин.

– Специалисты, энтузиасты – этого крайне мало, – считает заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева. – Нужно решить, в состоянии ли мы совместить службу на маяках со статусом объекта культурного наследия. Если да, то пора начинать большую работу по постановке на учет. Тогда можно будет получать государственные средства на реставрацию, изучение и сохранение, проще будет решать вопросы туристического посещения.

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ВОПРОС

В Управлении навигации и океанографии ВМФ России признают, что «уделяют таким важным объектам не так много внимания, как хотелось бы».

– Превращать в музеи все маяки, конечно, не нужно, но удивительные красивые объекты можно было бы сделать доступными для туристов, – говорит начальник управления, капитан 1-го ранга Сергей Травин. – Мы не сделаем это завтра и, может быть, не сделаем даже через год. Но будет привлечено внимание общественности, начнется работать в этом направлении. Люди увидят, чем и как живут маячники.

Главная проблема, как водится, финансирование. Статью расходов на ремонт маяков восстановили лишь четыре года назад. Даже если бы средства были, починить все не удалось бы и за пятилетку. Хуже всего дела обстоят со «стражами» Дальнего Востока.

– Поэтому пока рассматриваем как потенциальный объект культурного наследия и музей с открытым посещением только Толбухин и какой-либо ближайший объект, чтобы показать, как было до ремонта, – объясняет Сергей Травин.

Превращать Толбухин в музей уже начали его смотрители – супруги Масько: в прошлом – картографы, к юбилейному году они задумали организовать в одном из пустующих помещений мини-музей.

– Но с превращением маяков в объекты культурного наследия есть и большая проблема: если они получат этот статус, то изменятся требования к ремонту, – добавляет Травин. – Реставрация обойдется в десять раз дороже, а таких средств нет ни у Минобороны, и у Минкультуры. Мы можем поставить Толбухин под охрану – и больше никогда его не отремонтировать.

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