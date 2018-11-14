Русские сезоны XXI века

Этот культурный прорыв за пределы национальных границ во многом стал возможен благодаря феномену российского меценатства.

Само слово «меценат» восходит к деятельности римского всадника Гая Цильния Мецената, который покровительствовал поэтам и писателям, благодаря чему его имя вошло в историю и стало нарицательным.

В Российской империи первый значительный подъем меценатства приходится на вторую половину XVIII столетия и обусловлен в первую очередь правлением Екатерины II. Однако меценатство дворян того времени было не массовым, а носило, скорее, элитарный характер. Предметы искусства и коллекции сосредоточивались в семейных усадьбах и были недоступны широкой публике.

Периодом же истинного расцвета меценатской деятельности в России стал рубеж XIX - XX веков, когда в стране действовала целая плеяда русских меценатов. Покровители искусств выделяли колоссальные средства деятелям культуры и творческим коллективам. И создавали коллекции, которые передавали государству. Так, в 1892 году Павел Третьяков передал Москве великолепное собрание картин вместе с построенным для них зданием.

Благодаря крупнейшим купцам, выделявшим огромные суммы на поддержку самобытных национальных форм творчества, лучшие произведения представителей русского искусства получили мировую известность.

В Советской России заниматься меценатством становится невозможно и брать на себя функции мецената некому.

Возрождение традиций в нашей стране началось после перестройки.

Одним из продолжателей поддержки искусств стал фонд «Созидающий мир», основанный в 2012 году известным бизнесменом и меценатом, доктором экономических наук, заслуженным строителем РФ Вячеславом Заренковым в целях укрепления международных культурных связей, обмена творческим опытом и содействия развитию изобразительного искусства, литературы и киноискусства.

Как и во времена Русских сезонов, сейчас под эгидой фонда «Созидающий мир» ежегодно проходят творческие экспедиции российских живописцев в страны Европы. Во время поездок за рубеж художники изучают культуру и особенности страны пребывания, посещают музеи, участвуют в пленэрах и выставках, знакомятся с местными жителями.

Одновременно в «Созидающем мире» действует параллельная программа: иностранных художников фонд Вячеслава Заренкова принимает в России. Притом не только в Санкт-Петербурге, Москве и других крупных городах, но и в русской глубинке. Группы иностранных мастеров кисти уже успели проехать по городам Золотого кольца, пересечь Полярный круг и побывать в удаленных уголках Сибири, где нет мобильной связи и где приходилось подниматься в горы, сплавляться на плотах по таежным рекам и ночевать в палатках.

Сегодня коллекция фонда «Созидающий мир» объединяет более полутора тысяч живописных холстов. Международные выставки произведений собрания прошли в тринадцати странах мира. По итогам проделанной работы вышли в свет каталоги живописи и альбомы художественной фотографии, объединенные серией «Мир глазами художников».

Сегодня коллекция фонда"Созидающий мир"объединяет более полутора тысяч живописных холстов. Фото: Дмитрий Песочинский.

При поддержке фонда вы- шли два издания сборника стихов «Поэты Первой мировой войны», включающего произведения тех, кто на фронтах Великой войны не только защищал Родину, но и писал стихи, прозу, военную корреспонденцию, следуя своему литературному призванию.

Особое место на книжной полке «Созидающего мира» отведено литературе, посвященной родному городу фонда - Санкт-Петербургу.

«Санкт-Петербург: 300 метров над городом» - первый и пока единственный в мире альбом фотографий Северной столицы, сделанных с неба. Городу на Неве посвящен и фотоальбом Андрея Мархотина «Петербург. Чувства в деталях». Издание дает возможность рассмотреть Петербург в деталях, ближе узнать его и лучше почувствовать. Эту книгу Даниил Гранин подарил президенту России Владимиру Путину по завершении церемонии вручения Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Изданный «Созидающим миром» альбом «Монастыри Кипра» объединил под одной обложкой огромный иллюстративный фотоматериал, посвященный великой странице мировой православной культуры - монастырям «острова святых».

Осуществляется выпуск научно-популярной, художественной, учебной, духовно-просветительной и справочной литературы.

В течение нескольких лет в России и за рубежом прошла серия концертов и музыкальных спектаклей. В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга прозвучала оркестровая премьера балета «Три маски Юлия». На сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь состоялась мировая премьера балета «Орр и Ора».

Фонд «Созидающий мир» выпускает цикл документальных кинофильмов «Забытые великие», посвященный талантливым людям, внесшим значительный вклад в развитие промышленности и предпринимательства России. Первой картиной этого цикла стал кинофильм «Портрет неизвестного», главный герой которого - Петр Губонин, знаменитый российский строитель железных дорог, предприниматель и благотворитель, прошедший необычный жизненный путь от крепостного до одного из самых успешных российских промышленников второй половины XIX столетия. Слова императора Александра II, начертанные на гербе Петра Губонина: «Не себе, а Родине!», стали девизом его жизни.

Значительное внимание Вячеслав Заренков уделяет храмостроительству. Под его руководством строятся и восстанавливаются православные храмы в Санкт-Петербурге, на Архангельской земле, в Беларуси, Сербии, Болгарии и на Кипре.

Ведется большая просветительская работа. На Кипре, близ возведенного Вячеславом Заренковым храма в честь Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых, в Земле Русской Просиявших, был освящен закладной камень планетария с интерактивным музеем. Кроме звездного неба, там можно будет увидеть панорамные фотографии и видеофильмы, сделанные в самых красивых местах земли. На первом этаже планетария будут демонстрироваться произведения живописи из ведущих музейных собраний в виде «оживших картин».

На территории храма ежегодно проводится Международный греко-славянский фестиваль искусств «КипРус», на который съезжаются гости со всего света.

Фонд «Созидающий мир» участвует в установке памятников, сохранении культурно-исторического наследия, поддерживает талантливых артистов, ведет опеку над домами ветеранов и детскими учреждениями.

Посредством обширной деятельности «Созидающий мир» под руководством Вячеслава Заренкова реализует свою главную цель - сплочение людей всего мира на основе творчества, доброты и созидания.

Наталия Берзина