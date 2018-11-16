Юридическая клиника СПбГУ: Как получить правовую консультацию бесплатно

Ежегодно 1 октября (в осеннем семестре) и 1 марта (в весеннем семестре) начинает свою работу юридическая клиника СПбГУ. В соответствии с Федеральным Законом от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» юридическая клиника СПбГУ предоставляет возможность социально уязвимым слоям населения получить квалифицированную юридическую помощь бесплатно от студентов третьего курса (в весенний семестр) и четвертого курса (в осенний), работающих под руководством опытных специалистов - преподавателей юридического факультета СПбГУ.

Прохождение практики в юридической клинике – неотъемлемая часть образовательного процесса для студентов-юристов. Первая юридическая клиника появилась еще в 40х годах XIX века – профессор Д.И. Мейер устроил при Казанском университете правовую консультацию, в которой он оказывал правовую помощь частным лицам в присутствии студентов, которые наблюдали за ходом консультирования. Юридическая клиника СПбГУ основывается на прямо противоположной модели – после аудиторной подготовки из состава студентов 3-4 курсов формируется самоуправляемая студенческая консультация, которая под контролем преподавателей проводит весь процесс оказания правовой помощи населению, начиная от привлечения клиентов и до проведения консультации, систематизации результатов.

Преподаватели принимают участие во всех этапах контроля подготовки к разрешению правовои проблемы клиента, начиная от составления плана интервью и плана консультации, заканчивая подготовкои памятки для клиента, содержащеи подробное описание способов решения правовои проблемы клиента, что помогает качественно разрешить поставленные вопросы. Высокий уровень оказываемой правовой помощи подтверждается и тем, что порядка 30% клиентов обращаются в юридическую клинику повторно, причем 9 из 30 постоянных клиентов - за решением проблем иной отраслевой принадлежности. Наиболее частые проблемы, с которыми клиенты обращаются в юридическую клинику, - гражданско-правовые проблемы, вопросы жилищного права, неправомерные увольнения, социальные льготы (выплаты), наследование недвижимого имущества. Очень востребовано составление различных типов документов, в основном студенты составляют процессуальные документы (около 49%), на втором месте обращения в государственные органы (26%) и документы, составленные в адрес контрагентов: обращения, соглашения, претензии (25%).

Социальная ориентированность юридической клиники СПбГУ позволяет получить правовую помощь тем лицам, которым она зачастую труднодоступна.

Если Вы относитесь к категории лиц с доходом менее 29 тысяч рублей, студентов, пенсионеров или инвалидов, для получения бесплатной юридической помощи Вы можете оставить свою заявку до 5 декабря по телефону 363-62-22 с понедельника по пятницу с 16:30 до 18:30 либо на сайте и мы Вам перезвоним.

Ждем Вас по адресу: 23-я линия В.О., д. 26.

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