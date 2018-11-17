Об истории из «Комсомолки» про 4-летнюю девочку, которая прошла 8 км по тайге, снимут мультик

Об этой невероятной истории «Комсомольская правда» написала в феврале 2017 года. Героиней нашей статьи стала 4-летняя малышка Саглана Салчак. Когда умерла ее 60-летняя бабушка, с которой она жила в забытой Богом деревне Ореге-Салдам-Белдир, и она осталась с одним слепым дедом, малышка решилась пойти к людям за помощью. По тайге, в мороз она, 4-летняя малышка, проделала путь в 8 км, но своего добилась!

- Я ехала в маршрутке и услышала об этой истории, - вспоминает студентка режиссерского курса СПбИКТ Ксения Михайленко. – Придя домой, я стала искать подробности в интернете и нашла большую статью на сайте «Комсомольской правды». Меня до глубины души тронул поступок маленькой героини, и я решила снять об этом кукольный мультфильм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/678273" frameborder="0"></iframe> Петербургские режиссеры решили снять мультик по истории из "Комсомолки".

«Главное не навредить ребенку»

Петербургский режиссер со своей командой долго размышляла, как правильно подать эту историю.

- Это, несомненно, драма, в которой есть подвиг, - и перед нами стоит задача корректно преподнести эту историю детям, - объяснят Михайленко. - Мы не будем умалчивать о смерти бабушки, но постараемся показать этот факт в более мягкой форме. Ведь как говорил Уолт Дисней: «Главное не навредить ребенку». А еще в нашей истории в конце случится happy and – к дедушке вернется зрение.

У студентов на съемки 8-минутного кукольного мультфильма уйдет год.

Команда мультипликаторов уже вовсю трудится над картиной, и у нее уже есть название - «Там, где снег». Есть и главная героиня Саглана - кукла, которую специально заказывали в Москве у известного художника Игоря Хилова. Как признались авторы, на изготовление ушло четыре месяца. Но на другой реквизит для будущего анимационного шедевра тоже требуется не мало усилий. Так как у студентов денег на все не хватает, приходится пускать в работу подручные средства.

- Например, нам надо было создать эффект мокрого снега, - рассказывает оператор картины Мария Васильева. – Перепробовав разные варианты, мы купили обычные памперсы, вскрыли их, намочили водой и получили весьма приличный "мокрый снег".

История про смелую малышку из Тувы настолько поразила петербургских студентов-режиссеров, что они решили рассказать про нее детям.

«Каким-то чудом она дошла»

Мультфильм про смелую Саглану в итоге должен получиться, как приличная 3D картина, так как кукольная анимация способна предеать через экран "объемность" изображения. И процесс создания не быстрый. По оптимистичным прогнозам на 8-миминутный мультик у ребят уйдет целый год.

Кстати, в соцсетях Саглану называют "Красной шапочкой". Фото: официальный сайт Верховный Хурал (парламент) Тувы

- Мне бы очень хотелось, чтобы первой нашу работу увидела маленькая Саглана, - призналась КП - Петербург режиссер картины. – При этом было бы интересно не говорить ей о том, что мультик про нее, а посмотреть, узнает ли она себя. Ее отзыв будет самым ценным для нас.

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