Об истории из «Комсомолки» про 4-летнюю девочку, которая прошла 8 км по тайге, снимут мультик
Об этой невероятной истории «Комсомольская правда» написала в феврале 2017 года. Героиней нашей статьи стала 4-летняя малышка Саглана Салчак. Когда умерла ее 60-летняя бабушка, с которой она жила в забытой Богом деревне Ореге-Салдам-Белдир, и она осталась с одним слепым дедом, малышка решилась пойти к людям за помощью. По тайге, в мороз она, 4-летняя малышка, проделала путь в 8 км, но своего добилась!
- Я ехала в маршрутке и услышала об этой истории, - вспоминает студентка режиссерского курса СПбИКТ Ксения Михайленко. – Придя домой, я стала искать подробности в интернете и нашла большую статью на сайте «Комсомольской правды». Меня до глубины души тронул поступок маленькой героини, и я решила снять об этом кукольный мультфильм.
Петербургские режиссеры решили снять мультик по истории из "Комсомолки".
«Главное не навредить ребенку»
Петербургский режиссер со своей командой долго размышляла, как правильно подать эту историю.
- Это, несомненно, драма, в которой есть подвиг, - и перед нами стоит задача корректно преподнести эту историю детям, - объяснят Михайленко. - Мы не будем умалчивать о смерти бабушки, но постараемся показать этот факт в более мягкой форме. Ведь как говорил Уолт Дисней: «Главное не навредить ребенку». А еще в нашей истории в конце случится happy and – к дедушке вернется зрение.
У студентов на съемки 8-минутного кукольного мультфильма уйдет год.
Команда мультипликаторов уже вовсю трудится над картиной, и у нее уже есть название - «Там, где снег». Есть и главная героиня Саглана - кукла, которую специально заказывали в Москве у известного художника Игоря Хилова. Как признались авторы, на изготовление ушло четыре месяца. Но на другой реквизит для будущего анимационного шедевра тоже требуется не мало усилий. Так как у студентов денег на все не хватает, приходится пускать в работу подручные средства.
- Например, нам надо было создать эффект мокрого снега, - рассказывает оператор картины Мария Васильева. – Перепробовав разные варианты, мы купили обычные памперсы, вскрыли их, намочили водой и получили весьма приличный "мокрый снег".
История про смелую малышку из Тувы настолько поразила петербургских студентов-режиссеров, что они решили рассказать про нее детям.
«Каким-то чудом она дошла»
Мультфильм про смелую Саглану в итоге должен получиться, как приличная 3D картина, так как кукольная анимация способна предеать через экран "объемность" изображения. И процесс создания не быстрый. По оптимистичным прогнозам на 8-миминутный мультик у ребят уйдет целый год.
Кстати, в соцсетях Саглану называют "Красной шапочкой". Фото: официальный сайт Верховный Хурал (парламент) Тувы
- Мне бы очень хотелось, чтобы первой нашу работу увидела маленькая Саглана, - призналась КП - Петербург режиссер картины. – При этом было бы интересно не говорить ей о том, что мультик про нее, а посмотреть, узнает ли она себя. Ее отзыв будет самым ценным для нас.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девочку-героя из Тувы, прошедшую несколько километров по тайге ради спасения дедушки, вернули матери
Саглана едва не лишилась семьи после своего смелого поступка (подробности)
Помогает маме печь хлеб и пасти скот: как живет девочка, которая 8 километров прошла зимой по тайге
Уголовное дело матери Элеоноры Салчак все еще не передано в суд (подробности)