Цена вопроса: сколько действительно стоит краска?

Когда вопроса красить или не красить уже не стоит, возникает множество других. И сводятся они, как правило, к одному - к экономии. Как произвести окрасочные работы с максимальным эффектом и минимальными затратами? Можно ли сэкономить, выбрав более дешевую краску?

Но помимо стоимости самой краски надо учитывать и стоимость окрасочных работ. А они, как правило, существенно дороже самого лакокрасочного материала. Ведь для того, чтобы окрасить поверхность, ее надо подготовить к этому процессу: очистить от застарелой краски или ржавчины, выровнять, загрунтовать. Кроме того, кисти, валики и прочие инструменты и расходные материалы тоже составляют статью расходов.

- В итоге сумма всех затраченных средств переводится в рубли на один квадратный метр покрытия и пересчитывается на время от произведенного ремонта до следующего. По аналогии с расчетом стоимости владения транспортным средством, когда к стоимости самого авто надо прибавить стоимость техобслуживания, деталей, страховки, бензина и поделить на срок эксплуатации, - рассказывают специалисты.

То же и с краской. Чтобы оценить реальную стоимость окрашивания площади, надо суммировать все затраты по окрашиванию одного квадратного метра поверхности и разделить на срок эксплуатации. Да, и не забудьте прибавить стоимость собственного времени, потраченного на ремонт.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА КРАСКИ

Для разных поверхностей нужна разная краска. Для жилых помещений - одна, для беседок - другая, для помещений с повышенной влажностью - третья, для детских комнат - четвертая. И в зависимости от сферы применения краски есть много свойств, от которых зависит ее состав, а, значит, и цена. Учитываются такие параметры, как укрывистость, блеск, влагоустойчивость и паропроницаемость, гипоаллергенность, яркость и многое другое.

Если на краске есть маркировка "Одобрено Ассоциацией качества краски", это значит, что свойства покрытия подтверждены экспертизой. То есть, слой краски совершенно точно высохнет за указанное время, биоцидные добавки, действительно, защитят от грибка, краска будет легко наноситься, ровно ложиться, не потрескается и не потускнеет со временем. Словом, краска будет полностью соответствовать тому уровню качества, которое заявлено на этикетке.

Логотип «Одобрено Ассоциацией качества краски».

Влияет на цену и бренд. Причем зачастую более дорогой продукт может в итоге стоить дешевле: вместо трех-четырех слоев, которые требуются при работе с дешевыми красками, дорогие подчас способны справиться с задачей и окрасить поверхность должным образом в два или даже в один слой. И в итоге качественная работа обойдется дешевле, особенно, в пересчете на срок эксплуатации.

К слову, для добротных материалов такой цикл составляет 7-10 лет, а то и больше. А вот материалы класса "эконом", как правило, сохраняют свои свойства не более двух лет. В результате экономичными становятся как раз более дорогие краски.

ЭКОНОМИЯ В ДЕЙСТВИИ

Стоит ли экономить на краске? Решает каждый для себя сам. Но зачастую минимальная экономия может привести к серьезным финансовым потерям из-за утраты эксплуатационных характектеристик окрашенной поверхности уже в самом ближайшем будущем. Да и разница в эстетических и экологических свойствах материала существенная.

В итоге в большинстве случаев изначально более дорогой материал в перерасчете на стоимость эксплуатации квадратного метра покрытия на время до следующего ремонта оказывается в разы экономичнее своего более дешевого аналога.

К тому же при расчете стоимости работ обратите внимание, что в общей структуре расходов стоимость краски сравнительно невелика. Не исключено, что в этом списке есть другие возможности для маневров по снижению стоимости работ без экономии на качестве красящих материалов.