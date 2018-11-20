2018-11-20T11:42:03+03:00
Общество

Аптеки «36,6» и «А.В.Е.» оштрафованы за продажу контрафактных зубочисток «Флосстик»

За два года было продано более миллиона поддельных зубочисток под этим товарным знаком
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Арбитражным судом Москвы вынесено судебное решение, удовлетворяющее иск производственной фабрики «Dr.Steve».Арбитражным судом Москвы вынесено судебное решение, удовлетворяющее иск производственной фабрики «Dr.Steve».
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Арбитражным судом Москвы вынесено судебное решение, удовлетворяющее иск производственной фабрики «Dr.Steve» ООО «Стилкон» к дистрибьюторской компании ООО «ИСТ-ВЕСТ» (ОГРН 5157746092059), ООО «Аптеки 36,6» (ОГРН 1157746965254) и ООО «Аптеки А.В.Е.» (ОГРН 1117746309526) за реализацию контрафактной продукции и нарушение исключительного права на товарный знак – «зубочистка с нитью Флосстик».

Как отличить оригинал от подделки.

Как отличить оригинал от подделки.

В ходе судебного разбирательства было доказано, что ООО «ИСТ-ВЕСТ», по заказу сети аптек «36,6», с 2015 по 2017 годы ввозило на территорию РФ зубочистки с нитью из Китая и реализовывало контрафакт в своих аптечных сетях: «36,6», «А.В.Е.», «Горздрав», «А5», «Старый Лекарь», используя известную торговую марку «Флосстик». По подсчетам истца, за два года в сетях аптек «36,6», «А.В.Е.», «Горздрав», «А5», «Лекарь» было продано более миллиона зубочисток под этим товарным знаком.

- Эта контрафактная продукция производилась из некачественных материалов, ухудшающих основные важные признаки оригинального изделия, а именно - эффективность и безопасность в использовании, - сообщили на производственной фабрике «Доктор Стив» - Флосстик. - Еще в 2000 году наша фабрика начала поставку своей продукции в сеть аптек «36,6». Ранее, до появления зубочисток «Флосстик», в этих аптеках, как и на территории всей России, никакие аналоги данного изделия не продавались. Нам стоило больших трудов убедить руководство сети аптек «36,6» в востребованности флосстика и необходимости ввода данной продукции в их сети. Благодаря эффективной работе рекламных и маркетинговых программ производителя, проведенных непосредственно в сети аптек «36,6», появился постоянно растущий спрос и, как следствие, высокая рентабельность и стабильный доход аптек этой сети. На второй год работы объем продаж зубочисток с нитью флосстик значительно превышал объем продаж всех видов зубной нити и зубочисток вместе взятых. Позже, в связи с ростом популярности зубочисток с нитью флосстик, компанией «ИСТ-ВЕСТ» было принято решение, заказать подделку в Китае и реализовывать под торговой маркой «Флосстик».

В компании также добавили: с момента, как аптеки «36,6» начали реализовывать контрафактные зубочистки с нитью - флосстик, к ним начали поступать жалобы потребителей на ухудшение качества нашей продукции.

- Сначала мы не понимали причину этих жалоб, так как многие признаки рекламационных зубочисток совершенно не соответствовали высоким стандартам нашей продукции, - говорят представители производства. - Только увидев в отзывах потребителей фотографии купленных в аптеке «36,6» контрафактных зубочисток под товарным знаком «Флосстик», нам удалось прояснить предмет всех жалоб постоянных покупателей.

6 декабря 2017 года Арбитражным судом города Москвы по делу № А40-138556/17-91-1207 было вынесено следующее решение: «Удовлетворить Иск производственной фабрики «Доктор Стив» ООО «Стилкон» - зубочистка с нитью Флосстик, к компании - дистрибьютору ООО «ИСТ-ВЕСТ», ООО «Аптека 36,6», ООО «Аптека А.В.Е.», об изъятии из продажи контрафактной продукции «зубочистки – Флосстик», взыскании штрафа и компенсации расходов на государственную пошлину».

- Не обдуманное и не профессиональное решение высшего менеджмента компании, думающего о сиюсекундной выгоде и не заботящегося об имидже компании, может привести к самым печальным результатам, - комментируют решение суда в «Доктор Стив» - Флосстик. - Производители часто сталкиваются с тем фактом, что различные торговые или аптечные сети, для продвижения у них новых продуктов, требуют от производителя больших рекламных инвестиций и маркетинговых программ, а по достижении нужных результатов и высоко рентабельных продаж, бросают своих надежных партнеров! Несмотря на то, что таких серьезных успехов они добились, прежде всего, благодаря им.

Производственная фабрика «Доктор Стив» - Флосстик.

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 139 лит. А

тел. (812) 305 33 22

Сайт

Ознакомиться с решением суда можно здесь.

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