В Петербурге определились с местом для новой станции «Зоопарк»

Станция метро «Зоопарк» в Петербурге появится, но в районе пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов. Такую локацию, вместо Планерной улицы, выбрали не случайно, рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры города «КП-Петербург».

- Так как вопрос строительства нового зоопарка в Юнтолово на сегодняшний день не решен, потребность в новой станции метро в данной локации отсутствует, - пояснили в КРТИ. - Новая локация для «Зоопарка» была выбрана с учетом будущего пассажиропотока, с учетом новой жилищной застройки района.

Актуализировать проект станции будет ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс». Ожидается, что к концу июня 2019 года проект будет завершен. А строительство подземки начнется в 2020-2021. Но сроки эти ориентировочные – все зависит от финансирования, подчеркивают в КРТИ.

Станция «Зоопарк» будет находиться на зеленой ветке.

Планируется, что на станции «Зоопарк» платформы будут рассчитаны на шесть вагонов поезда. А сама станция станет частью зеленой ветки петербургского метро. Однако не будет пересекаться с «Беговой» - на линии появится еще одна станция, «Яхтенная». Ее возведут на перекрестке Туристской улицы и Богатырского проспекта.