В Петербурге возьмут такси под контроль

В Петербурге появится региональный закон, который будет контролировать работу такси. Местных депутатов взволновало большое количество аварий с таксистами, и они решили ужесточить контроль над перевозчиками.

- Предполагается, что контролирующий орган (комитет по транспорту,- Прим.авт.) будет осуществлять выездные проверки, плановые осмотры и обследования такси, а также организовывать профилактические мероприятия. По их окончании планируется составлять специальный акт, - сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока, который был одним из разработчиков документа.

Но даже если закон и примут (а его, предварительно, подержали и другие народные избранники), то насколько он поможет? Юрист Александр Холодов уверен – ужесточение закона не коснется тех, на кого он и направлен – нелегалов.

- Нововведения будут касаться легальных перевозчиков, - говорит Холодов. – Но в то же время, Петербург один из немногих субъектов, где нет своего закона о такси. А хотя бы рамочный закон необходим.

Каким авто должно быть, согласно законопроекту? Во-первых, за рулем – только водитель с минимум трехлетним стажем. Во-вторых, каждое авто обязано быть с шашечками. В-третьих – потребуется медицинское освидетельствование перед каждым выходом на линию. Парламентарии считают, что такие требования улучшат и качество обслуживания в такси, и снизят число аварий. Но от проблем закон не избавит, подчеркивает Холодов.

- Сейчас в нашей стране экономически выгодно быть нелегалом, - разводит руками эксперт. - Это, конечно, перекос, который требует устранения на федеральном уровне. Да и пассажиры продолжат в ряде случаев отдавать предпочтение нелегальным перевозчикам, обращая внимание на стоимость поездки. Которая у нелегалов ниже.