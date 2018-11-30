2018-11-30T17:26:31+03:00
Звезды

Помощник Жореса Алферова: «Академик обращался в больницу из-за гипертонии»

Но сейчас с ученым все в порядке
Елена БЕЗГОДОВА
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Помощник академика Жореса Алферова опроверг слуха о его госпитализации.Помощник академика Жореса Алферова опроверг слуха о его госпитализации.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Академика Жореса Алферова, единственного в России Нобелевского лауреата по физике, экстренно госпитализировали. Об этом 30 ноября массово сообщают российские СМИ. Однако помощники академика уверяют: с Жоресом Ивановичем все в порядке.

- 29 ноября академик уехал из Петербурга в Москву. И действительно обратился в больницу по поводу гипертонической болезни. Сейчас с ним все хорошо, - ответил помощник Алферова.

Однако он не уточнил, где в данный момент находится светила науки. Но, по словам представителя Алферова, здоровью нобелевского лауреата ничего не угрожает.

Жоресу Алферову 88 лет. Он родился в Витебске, а затем уехал в Ленинград, где окончил электротехнический институт. В 2000 году Алферов за свои труды получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Сейчас Жорес Алферов Председатель Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

В его честь назван астероид, а также гимназия в Минске.

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