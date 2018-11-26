Владимир Бортко открыл памятник героям «Собачьего сердца» в Петербурге

Скульптуры профессора Преображенского и пса Шарика появились в Петербурге у дома на Моховой, 27-29 еще в сентябре. И каждый петербуржец знает, почему памятник героям повести Булгакова «Собачье сердце» установили именно здесь. Тридцать лет назад в этом доме режиссер Владимир Бортко снимал свою знаменитую экранизацию. В фильме здание превратилось в московский «Калабуховский дом» на Обуховом переулке, где у Булгакова жил Филипп Филиппович.

В честь юбилея картины «Собачье сердце» памятник, который уже успел сродниться с двором на Моховой, решили торжественно открыть. Днем 26 ноября у бронзовой скульптуры собрались петербуржцы, чтобы увидеть, как перерезает красную ленту сам Владимир Бортко. Вместе с режиссером на мероприятие пришли монтажер фильма Леда Семенова и актриса Анжелика Неволина, исполнившая роль машинистки Васнецовой в конторе Шарикова.

– Это радостное событие, потому что труд, который сделан нами, членами группы «Ленфильма», помнят через 30 лет, – отметил на открытии памятника Владимир Бортко. – Когда снимали кино, мы были молодыми, денег у нас не было совершенно. И кто думал тогда, что через столько лет здесь поставят памятник. И что это будет так значимо.

В Санкт-Петербурге во дворе на Моховой улице, 27 состоялось открытие памятника персонажам фильма Собачье сердце .

Монумент создал молодой петербургский скульптор Игорь Сенин. Сама идея увековечить героев повести в бронзе принадлежит жителю Моховой, 27 – Александру Габитову. Воплотил он ее за свой счет.

Правда, актера Евгения Евстигнеева, исполнившего роль Преображенского в фильме, застывший на Моховой профессор не напоминает. Да и собака рядом с ним – не бездомный булгаковский Шарик, а бойцовской породы.

– Сначала мы хотели изобразить сходство, но через некоторое время вместе с Александром решили отказаться от образа Евстигнеева, а сделать собирательный. И собака тоже получилась как собирательный образ, – рассказал скульптор Игорь Сенин.

Актриса Анжелика Неволина, режиссер Владимир Бортко и житель Моховой, 27 Александр Габитов на торжественном открытии монумента.Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, сам Владимир Бортко отметил, что портретная схожесть здесь не главное.

– Похожи или не похожи – это неважно. Главное то, что это люди, которые решили вспомнить кино, вспомнить людей, которые его сделали, вспомнить Булгакова. Прежде всего, мы обязаны нашему великому писателю, – сказал режиссер.

Владимир Бортко открыл в Петербурге памятник профессору Преображенскому и Шарику.

Работал над монументом скульптор около полугода. И признался, что фильм «Собачье сердце» посмотрел впервые в 15 лет – с тех пор булгаковские образы и полюбились.