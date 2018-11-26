Профессор Коган: «Планировать беременность нужно в оптимальном возрасте»

Врио директора ФГБНУ «Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук и профессор Игорь Юрьевич Коган развеял некоторые мифы о бесплодии, ЭКО и дал советы супружеским парам, которые планируют детей.

- Игорь Юрьевич, как вы пришли в профессию?

- Когда я учился в институте (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Академика И.П. Павлова, - примеч. авт.), с нами работала целая плеяда преподавателей. Их образ, манера общения с молодежью, их компетентность вдохновляли. Если бы у меня не было таких увлекающих преподавателей, я бы не выбрал эту специальность, потому что мои мысли на тот момент лежали в плоскости хирургии.

- Что вам больше нравится в вашей профессии?

- Специальность врача предполагает постоянное развитие - это один из больших плюсов нашей профессии. Каждый день, неделя, месяц вносят свои коррективы: медицинская наука развивается высокими темпами. Еще один очень важный аспект работы - общение с пациентами. Это часть лечения. Как бы ни развивалась медицина, личный контакт пациента и врача необходим. В репродуктологии тем более важен индивидуальный подход.

- К вам обращаются пациентки с репродуктивными проблемами. Что бы вы хотели сказать женщинам, которые хотят иметь детей?

- Основной миф, который приходится преодолевать в работе с пациентами, это миф о том, что реализация репродуктивной функции возможна в любом возрасте, однако это не так. Планировать беременность и деторождение нужно в оптимальном для женщины и супружеской пары возрасте.

Драматически снижается и эффективности лечебных мероприятий, и способность спонтанного зачатия уже после 35-38 лет. Оптимальный возраст для первой беременности, которая должна завершиться родами, - до 30 лет, вторая беременность - до 35 лет. Дальше шансы снижаются. Это связано с биологией человека, так задумано природой.

Еще хотел бы упомянуть о таком понятии, как «партисипативность». Это осознанное участие пациента в своем лечении. Ведь ответственность за результат лечения лежит не только на медицинских работниках, но и на пациентах. Это наш общий путь. Есть позиции, которые нельзя сбрасывать со счетов касательно пациента. Решение и выбор той или иной процедуры должен быть изучен и осознанно принят пациентами.

- Есть ли еще какие-то мифы, связанные с возможностью забеременеть или бесплодием?

- Второй миф, с которым мы сталкиваемся: что ЭКО - это панацея в области преодоления бесплодия. Миф характерен в основном для мужчин, которые меньше информированы в этой области. ЭКО позволяет преодолеть многие причины бесплодия, но не все из них. Поэтому и к применению этой методики нужно приходить своевременно. Я не рекомендую врачам и пациентам женских консультаций, поликлиник, стационаров слишком затягивать процесс обследования и тем более процесс безрезультатного лечения бесплодия и вовремя переходить к процедуре ЭКО.

- Что важно знать женщине о профилактике бесплодия?

- Бесплодие наряду с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями является одной из проблем 21 века. Я бы дал такие рекомендации. Во-первых, нужно планировать беременность в оптимальном возрасте. Не затягивайте с беременностью. Во-вторых, важен разумный и здоровый образ жизни: умеренная физическая активность, правильное разнообразное питание, психоэмоциональная стабильность, отсутствие курения, не злоупотребление алкоголем. Образ жизни – это важный аспект профилактики бесплодия. В-третьих, обязательны профилактика инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, безопасность половой жизни, осознанность в выборе партнера.

- Насколько часто причиной невозможности пары иметь детей является мужское бесплодие?

- Мужское бесплодие - тема, которая требует своего развития. Была мысль об организации мужских кабинетов при женских консультациях, потому что по статистике до 50% случаев причина бесплодия пары - бесплодие мужчины. Сейчас есть методики, которые позволяют избежать этого момента. Существует методика ИКСИ оплодотворения (метод введения одного сперматозоида непосредственно в яйцеклетку, - примеч. авт.) при выраженных нарушениях сперматогенеза, получение клеток из мужских половых желез хирургическим путем и другие методики. Но это направление еще требует развития, а также информирования населения.

- Насколько методики ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий) развиты в России?

- Как в направлениях ЭКО, так и ВРТ мы наравне со всем миром. Все современные технологии, используемые в мире, у нас есть. Юридические основы нашего законодательства таковы, что у нас разрешены методики, которые недоступны в других странах: донация ооцитов, суррогатное материнство и др. Мы владеем сейчас всем необходимым: современные способы и методы стимуляции яичников, методы оценки развития эмбрионов in vitro в лаборатории, предимплантационная генетическая диагностика и тестирование, используются современные среды для культивирования эмбрионов. Российские клиники оборудованы аналогичным оборудованием, которое установлено в европейских и американских центрах.

- В чем уникальность Института им. Отта?

- Здесь есть оптимальное сочетание: наличие отделения ВРТ плюс отделение оперативной гинекологии, гинекологической эндокринологии, возможность для наблюдения за ранними сроками беременности (профилактика невынашивания). У нас сильнейшая лабораторная база - мало учреждений имеют подобную: лаборатория микробиологии, генетики, иммунологии, патоморфологии, эндокринологии. Это сильнейшие отечественные лаборатории, соответствующие мировым стандартам, где отработаны самые современные методики. И, конечно, наша гордость - высокопрофессиональные врачи. Мы развиваем традицию «наставничества»: специалисты более старшего поколения принимают активное участие в развитии молодых.