«Улыбку Радуги» оштрафовали за продажу контрафактной продукции - зубочисток с нитью Флосстик

На заключительном Заседании Московского районного суда г. Санкт-Петербурга 6 ноября 2018 года вынесено окончательное Решение по Делу № 2-114/2018 (2-4286/2017) от 31 июля 2018 года, в котором компания ООО «СТОКИСТ» (ОГРН 1089847366289 от 18 сентября 2008 года) признана виновной в нарушении Патента №150810 и оштрафована за реализацию контрафактной продукции и нарушение исключительного патентного права на изделие – «Зубочистка с нитью», принадлежащее компании ООО «СТИЛКОН», фабрика Dr.Steve. Вердикт суда - данное Решение оставить без изменений.

Контрафактые зубочистки с нитью, выпущенные под торговой маркой «D.I.E.S», поставщиком которых является ООО «Стокист», - это изделия, которые производились из некачественных материалов, свойства которых, в свою очередь, значительно снижали основные важные характеристики оригинальных зубочисток, изготовленных под торговой маркой «ФЛОССТИК», а именно – эффективность и безопасность изделия в процессе его использования.

ООО «Стокист» поставляло контрафактные зубочистки с нитью, производимые в КНР.

Как поясняют в компании, ООО «Стокист» поставляло контрафактные зубочистки с нитью, производимые в КНР, а реализовалась данная продукция с 2016 по 2018 год в сетевых магазинах: «Улыбка Радуги», «Максидом», а также в торговых универсамах, аптеках и интернет-магазинах.

- ООО «Стокист» нанес значительный ущерб имиджу производственной фабрики «Доктор Стив», являющейся на территории России и СНГ единственным обладателем исключительного и патентного права на производство и реализацию зубочисток с нитью, а также осознанно привлёк к ответственности компании, которые, будучи не информированы о реальном состояние дел, реализовали данную контрафактную продукцию, чем так же нарушали патентное Право, - объяснили в производственной фабрике «Доктор Стив» - Флосстик.

По обращению в Московский районный Суд г. Санкт-Петербурга обладателя исключительного права на производство в РФ одноразовых зубочисток с нитью фабрики «Доктор Стив», уже 31 июля 2018 года было вынесено Решение, которое было подтверждено на заседании 06 ноября 2018 года об изъятии из продажи контрафактной продукции «Зубочистка с нитью «D.I.E.S», поставляемых ООО «Стокист» и о взыскании значительного денежного штрафа и компенсации всех расходов пользу Патентообладателя.

- Для исполнения Решения суда во всех магазинах, местах реализации компанией ООО «Стокист» оперативно были сняты с продаж все зубочистки с нитью под торговой марки «D.I.E.S», - рассказали в компании. - Ранее, в 2017 -2018 годах, за аналогичное нарушение – продажу контрафактных зубочисток ТЗ «ФЛОССТИК» без лицензии производителя - были оштрафованы следующие компании: сети аптек «36,6», «Фармакор», «А.В.Е.», «Горздрав», «А5», «Старый Лекарь», ООО «ИСТ-ВЕСТ», а также несколько оптовых и дистрибьюторских компаний.

Вот официальная позиция производственной фабрики «Доктор Стив» - Флосстик по этой ситуации:

«На фоне все возрастающей популярности среди населения одноразовых пластиковых зубочисток с нитью «ФЛОССТИК», являющихся к тому же самым эффективным и легким средством для быстрой чистки между зубами, многие торговые и аптечные сети расширяют свой ассортимент зубочистками с нитью «ФЛОССТИК». Более 50 компаний в России заказывают зубочистку с нитью «ФЛОССТИК», изготавливаемую на фабрике «Доктор Стив» под собственным торговым брендом Заказчика и под фирменным логотипом производителя.

Известные торговые сети как: «Метро Кеш Энд Керри», «О'КЕЙ», «ЛЕНТА», «КАРУСЕЛЬ», «Гиперглобус», «Подорожник», национальные фарм-дистрибьюторы «ТД ФораФарм», АО «СИА Интернейшнл ЛТД», АО НПК «Катрен», успешно реализуют зубочистки ТЗ «ФЛОССТИК» (в том числе и под собственной торговой маркой) уже более 15-20 лет. Трудно даже предположить, что такие крупные национальные компании могли позволить себе подвергнуть своих потребителей и клиентов риску, связанному с продажей контрафактных товаров. Для них, прежде всего, важно сотрудничество не с сомнительными производствами, а с прямым производителем - владельцем патента, гарантирующим качество продукции, ответственность за подлинность и имеющим многолетнюю историю и стабильность.

Появление множества подделок под ТЗ «ФЛОССТИК» для владельца этого ноу-хау имеет двойное значение - с одной стороны, это говорит о высоком спросе и популярности этого продукта в России, а с другой стороны - это упущенное время, которое, такие крупные сети как «Улыбка Радуги», аптеки, водящие в холдинг «36,6» и прочие. Вместо налаживания продуктивного и взаимовыгодного совместного сотрудничества в своей стране, ищут сомнительную выгоду, закупая подделки низкого качества, в третьих странах, что негативно сказывается на их общем имидже».

Ознакомиться с решением суда

Производственная фабрика «Доктор Стив» - Флосстик.

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 139 лит. А

тел. (812) 305 33 22,

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