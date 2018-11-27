Петербуржцы за полдня собрали полмиллиона рублей на лечение школьницы, которую подожгли подростки

В Петербурге врачи продолжают бороться за жизнь 14-летней Иры (имена детей изменены – прим.ред.), которая пострадала во время «вписки» подростков. Школьники баловались, обивая друг друга водой, в это время 14-летний Артем прыснул на подругу спиртом и поджег ее. Когда Ира закричала в муках от боли, другие школьники ее потушили. Но девочка получила серьезные ожоги 30 процентов тела. Ребята сами довели девочку до пункта «скорой помощи» и передали ее врачам.

- Это случайно вышло, - рассказал позже на допросе один из участников той вечеринки. – За что это сделали? Не за что. Была бутылка. Мы думали, что там вода. Ее облили. Все говорят, что это вода. Я ору: «Спирт!». И в этот момент к ней подносят зажигалку. Слово пацана даю, что случайно. То, что ее привязали к стулу, это все ложь желтой прессы.

Артем собрал вечеринку в квартиреФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Был ли поджог случайностью, сейчас выясняют следователи, которые уже возбудили уголовное дело за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». А пока силовики разбираются в ЧП, мама Иры не находит себе места. Девочка даже спустя несколько недель продолжает оставаться в реанимации.

- Аня пошла на вечеринку, которую устроили ее одноклассники, - пишет мама Ирины Ольга. - Ничто не предвещало беды, но в какой-то момент мальчики облили Аню спиртом и подожгли. Огонь перекинулся на одежду и вещи вокруг, подростки поняли, что натворили, потушили пламя, а дочку в шоковом состоянии дотащили до подстанции скорой помощи, где и оставили. Аню госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. У дочки обгорело четверть тела, пострадало лицо, обожжены дыхательные пути.

Сейчас врачи борются за жизнь школьницы, но Ире все равно нужны деньги на лечение. Поэтому мама обратилась за помощью к петербуржцам.

- Врачи уже сделали операцию по пересадке кожи, но впереди еще три, - пояснила Ольга. - Сейчас дочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Всю экстренную помощь Аня получает в рамках обязательного медицинского страхования, но для дальнейшего эффективного лечения врачам требуются медикаменты, которые не предоставляются за государственный счет, а стоят дорого. Купить их самостоятельно мне было не по силам. Отец Ани умер, воспитываю дочку одна.

Школьница до сих пор в реанимацииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тяжелое состояние школьницы подтверждают и врачи.

- У девочки глубокий ожог пламенем головы, шеи, груди, спины, правой руки, левого плеча, бедер, голеней, - поясняет заведующая ожоговым отделением ДГБ №1 Марина Бразоль. - Травма нижних дыхательных путей. Для эффективного лечения ребенку необходимы специальные перевязочные средства, парентеральное питание и дорогие медикаменты, не входящие в перечень жизненно необходимых препаратов.

На лечение школьницы нужно было собрать 517 тысяч 450 рублей. Сбором денег занимался Русфонд в Санкт-Петербурге. Реквизиты опубликовали утром 27 октября и к полудню нужная сумма была уже собрана.

- Деньги собраны, - сообщили «КП-Петербург» в Русфонде. - Сбор закрыт.

Читайте также:

«Я ору «Спирт» - и в этот момент к ней подносят зажигалку»: Подростки рассказали, как подожгли школьницу

После ЧП школьник сбежал и стал беспокоиться, что подпалил квартиру, а не подругу (подробности)