Петербурженка, которая похудела на 130 кг: "Я нашла мужа, и еще могу позволить себе любое платье"

Для 38-летней Ярославы из Петербурга каждая проверка документов целое испытание. Ну не верят люди, что необъятных размеров девушка на правах и в паспорте в жизни стройная и подтянутая леди. Но это правда. Ярослава, которая весила целых 2 центнера! смогла похудеть до 85 кг. Помогла операция. А еще желание стать красивой и свободно двигаться. Теперь самый большой кошмар петербурженки вновь набрать лишнего…

«Я была рабом еды»

Ярослава работает фельдшером «скорой». В день она обслуживает десятки пациентов и ее работа требует активного движения. Это сейчас она может легко подняться на второй этаж, а всего три года назад с трудом преодолевала ступени до лифта.

- От лифта мне уже самой можно было «скорую» вызывать! – смеется Ярослава. – Так и жила с минимумом движений. А еще ела, ела, ела. Я была рабом еды! Меня можно было зазвать в гости, просто сказав, что приготовили что-то вкусненькое.

Но 210 килограмм Ярослава весила не всегда. Правда, помпушкой была с самого детства.

- Все в моей семье склонны к полноте, а все из-за того, что у нас нет культуры питания. Ели кто как горазд. С моим весом еще в школе пыталась мама бороться – отправляла в лагеря на похудение, но как только я возвращалась домой – вес возвращался. Годам к 20 я уже весила порядка 150 килограмм.

Не избежала Ярослава и насмешек сверстников. Но коммуникабельная девушка, по крайней мере на людях, шутила и вела себя уверенно, чем всегда привлекала внимание.

- Были ли у меня комплексы? Естественно! Но я научилась привлекать людей внутренней составляющей, - откровенничает Ярослава. – Сами понимаете - молодые люди в полных девушек не влюбляются с первого взгляда. Поэтому когда я со своими красивыми подружками ходила на дискотеки, все сначала обращали внимание на них. А уже затем, после общения, переключались на меня. Парни симпатизировали, но очередь ко мне не стояла.

Ярослава весила целых 210 кг! Вся ее жизнь состояла из поглощения пищиФото: Личный архив героя публикации

С личной жизнью у девушки не клеилось. Длительных отношений Ярослава ни с кем завести не могла. А еще с каждым годом становилась все толще и толще, набирая в год по 10 килограмм.

- Да, я столько, извините, нажирала, - уверяет женщина. – Попытки похудеть у меня были. И таблетки принимала, и какой-то зеленый кофе пила. Сброшу килограмм 20, а потом еще больше наберу. При моем росте - 181 см – я была просто огромной жирной скалой, по другому не скажешь.

«Таз еды на обед, бисквитный торт на полдник»

Дни Ярославы проходили по привычному для нее сценарию. Каждый выход из дома – целая битва. Трудный спуск до первого этажа, втискивание в свой автомобиль. Каждый поход в магазин – минус несколько тысяч рублей. Ведь аппетиты умерить Ярослава уже не могла. Ела целыми тазами.

- В месяц по 40 тысяч рублей уходило только на еду, - подсчитывает женщина. – Представьте сами: мой привычный обед - таз первого, таз второго, компот. Полдник – целый бисквитный торт со сметанным кремом, и бутылка молока. Обычный человек уже давно бы лопнул от такого количества еды.

И в один прекрасный день Ярославе все надоело. Она точно помнит день, когда она решилась на операцию. Болтала с подругой, которая начинала набирать вес. И на ее вопрос «что будем делать», Ярослава ответила – операцию!

Похудев, Ярослава смогла свободно двигаться.Фото: Личный архив героя публикации

- И в этот момент у меня что-то щелкнуло в голове! Подумала, что я сижу все эти годы? Я быстро нашла клинику в интернете, которая занимается резекцией желудка (уменьшением объемов желудка, - Прим.ред.) и поехала туда на консультацию, - вспоминает Ярослава.

Правда, в первой клинике женщине отказали. Побоялись, что ее организм не выдержит хирургического вмешательства. Но упрямая петербурженка не отступила и все равно нашла врачей, которые ей помогли.

- Считаю так: если человек уже наел столько лишнего веса, как я – ему только операцию делать! – уверяет Ярослава. - Потому что ни один человек с таким весом как у меня не может просто сесть на диету или начать спортом заниматься. Да, было не по себе в операционной. Да, после операции мне было плохо и меня тошнило. Но я очень хотела перестать зависеть от еды.

В июле 2015 года Ярослава сделала операцию. И уже к октябрю стала сбрасывать вес. Да так, что, наконец, позволила себе купить платье, о котором мечтала. Точнее, сразу четыре платья.

- Сейчас в магазине я покупаю ту одежду, которая мне нравится. А в прошлой жизни ту, которая на меня налезала, - вздыхает Ярослава.

Все платья велики

За три года Ярослава сбросила не много ни мало 130 килограмм. На операцию по резекции желудка женщина потратила около 200 000 рублей. Еще порядка 400 000 рублей Ярославе пришлось отдать на пластические операции. После похудения у нее обвис живот и грудь, поэтому лишнюю кожу пришлось убирать хирургически.

- Но это все того стоило, - признается Ярослава. – Теперь мой рацион – исключительно маленькие порции. Четвертинка хлеба, одно яйцо, два глотка кофе – я сыта. И мой самый большой страх вернуться в тот вес, что у меня был.

Ярослава теперь носит платья и рада, что решилась на кардинальные меры.Фото: Личный архив героя публикации

Но об этом теперь Ярослава думает все реже. После того, как она похудела у нее наконец завязались серьезные отношения. Избранником нынешней стройняшки стал ее коллега. Пара всерьез задумывается о продолжении рода. И Ярослава уверена: своих детей она будет сразу учить питаться правильно.

КОМПЕТЕНТНО

«Панацеи нет»

Крылов Вадим, хирург, врач-эндокринолог, врач-диетолог:

- В Америке и Европе подобную операцию, которую сделала героиня, рекомендуют проводить в случаях, когда у человека 3-4 стадия ожирения. Если говорить в цифрах, то если у пациента индекс массы тела больше 40 – то к бариатрической хирургии прямое показание.

Если говорить о противопоказаниях, то у этого хирургического вмешательства они есть, как и любого другого. Например, выраженная сердечная недостаточность, выраженная болезнь легких. Операция в таких случаях откладывается. В любом случае перед тем как решиться на нее, пациента обследуют врачи.

Операция по резекции желудка не может быть волшебной панацеей. Так же как и прием таблеток, помогающих сбросить вес. Если пациент не поменяет образ жизни и не начнет питаться правильно – вес вновь придет.