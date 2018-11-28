Минкульт, Госдума и два региона решают, как охранять исторический центр Петербурга

Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия утвердили тридцать лет назад, еще в советское время. Но законов, как это наследие охранять, в России нет до сих пор. Камнем преткновения стал объект ЮНЕСКО под названием «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».

– Петербург – самый сложный памятник ЮНЕСКО в мире, – объяснила «Комсомолке» депутат Госдумы от Петербурга, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. – Это не только исторический центр города, но и примыкающие объекты: Кронштадт, Гатчина, Павловск, Пушкин… То есть часть памятника находится на территории соседнего субъекта, Ленинградской области.

Еще три года назад правительство России поручило минкульту разработать закон об охране объектов всемирного наследия, к коим – особые рекомендации ЮНЕСКО. Но по сей день страна довольствуется законами о том, как охранять лишь федеральные, региональные и муниципальные памятники: для отечественного законодательства всемирного наследия как бы нет.

– По рекомендациям конвенции ЮНЕСКО, при любом строительстве, ремонте, реконструкции нужно давать оценку регулирующего воздействия на объект охраны, то есть готовить экспертное заключение, – объясняет Драпеко. – Вот только оплачивать эти работы не имеет права ни министерство культуры, ни Петербург, ни Ленобласть. Получается, мы можем выполнить рекомендацию, только если нарушим финансовое законодательство.

Минкульт пытался решить проблему тотальным согласованием с Парижем: с ЮНЕСКО, по законопроекту, нужно было бы сверять любое строительство на территории всемирных памятников. Но мозговой штурм законотворцев застопорил Петербург. Ведь из культурной столицы писать в Париж пришлось бы едва ли не про каждую прокладку кабеля.

Можно было бы ввести повышенные требования только к историческому центру. Вот только границы петербургского центра существуют для всего мира, но не для России.

– Границы памятника ЮНЕСКО утверждены, согласованы с Парижем. Но по российскому законодательству их не прописать, – отмечает Драпеко. – У нас есть границы так называемых исторических поселений. А границы Петербурга как исторического поселения не утверждены, поэтому таковым считается весь город, в границах административных. В результате мы регулируем законодательством об охране памятников даже окраины, где памятников нет. Это излишне.

Петербург – самый сложный памятник ЮНЕСКО в мире.Фото: Олег ЗОЛОТО

Итого: центр как всемирный памятник охраняют недостаточно, потому что нет законов, зато спальные районы находятся под пристальным вниманием законов федеральных и региональных и не могут нормально развиваться. Разобраться с проблемой призвана трехсторонняя комиссия между минкультом, Петербургом и Ленобластью.

– Есть несколько вариантов решения, с созданием нового органа или без него, – добавляет депутат. – Наложение старой и новой систем охраны памятников друг на друга не навредит: наоборот, это развяжет узлы.

КОМПЕТЕНТНО:

Алексей КОВАЛЕВ, член президиума Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

– Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО приезжает в Петербург с мониторинговыми миссиями. Скоро приедет снова: ее вызвал ИКОМОС России, потому что у нас все плохо. Конвенцией принято, что любой объект должен иметь свой план управления, который нужно принимать во внимание и при строительстве, и в инвестиционной деятельности, и в туризме.

И Петербург, и гора Килиманджаро – под охраной ЮНЕСКО, и понятно, что у каждого свои особенности. Но у нас статус всемирного памятника накладывает отпечаток и на Генплан, и на Стратегию развития города, и на правила застройки, и на зоны охраны, – практически на все. И пока возможности урегулировать вопрос не предвидится.

КОНКРЕТНО:

В России 28 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО;

Россия занимает 9 место на планете по числу объектов всемирного наследия ЮНЕСКО;

17 объектов в России – культурные, причем 6 из них – шедевры (в том числе и Петербург);

11 объектов – природные, причем 4 из них – феномены исключительной красоты и эстетической важности.

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