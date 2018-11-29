Нетиповое жилье: преимущества и недостатки

Сегодня на рынке новостроек наряду с типовым жильем покупателю предлагаются квартиры весьма необычных планировок. Этомогут быть двух- и даже трехуровневые квартиры, квартиры с отдельным входом (ситихаусы), с увеличенной высотой потолка (хайфлеты). Иногда в квартирах высокие потолки идут в дуэте с французскими окнами от пола до потолка, и тогда формат называется эколофт. Еще одно новшество на рынке – квартира с универсальным помещением-трансформером (хобби-румом), которое можно оборудовать для любимого занятия или работы.

Раньше квартиры нестандартного формата можно было найти лишь в премиальных объектах. Сейчас такое жилье есть и в новостройках комфорт-класса, причем, встречаются варианты без наценки за уникальность. Однако, решившись приобрести особенную квартиру, нужно хорошенько подумать, удобно ли в ней будет жить.

Например, еще не так давно в тренде были оригинальные планировки – полукруглые, с треугольными или пятиугольными комнатами. Однако время показало, что покупатели по большей части не готовы тратить время и деньги на заказ специальной мебели, а также на услуги дизайнера. Поэтому опять популярны прямоугольные или почти квадратные помещения, в которых можно разместить стандартную мебель.Та же история случилась и с лофт-апартаментами, который быстро стал модным трендом, но для массового покупателя оказался неинтересным.

В то же время стабильным спросом пользуются квартиры со свободной планировкой.Их главное достоинство– свобода фантазии и действий для будущих жильцов.

В квартире можно выделить довольно большую площадь, например, под детскую комнату, обустроить кухню-столовую, соединенную с гостиной. Запланировать кабинет или комнату для гостей, пусть небольшие, но вполне комфортные.

Интересный вариант квартир со свободной планировкой - СуперРИАЛ, предлагает Компания Л1. Площадь такого жилья составляет порядка 50 квадратных метров, причем, в помещении несколько окон. Это увеличивает возможности для перепланировки: можно сделать просторную студию, а можно – полноценную одно- и даже двухкомнатную квартиру. Если со временем потребности семьи поменяются, жилье легко преобразовать, причем, без особых усилий и согласований. Такие квартиры, например, есть в жилом комплексе «Маршал» в Калининском районе Петербурга.

- Планировка «под себя», учитывающая потребности именно данной семьи, является огромным преимуществом, - считает руководитель Компании Л1 Павел Андреев. – Например, молодую семью такое решение избавит от жесткой необходимости покупать новое, более просторное и дорогое жилье в случае рождения ребенка. Достаточно будет поставить перегородку, и у малыша будет свое пространство.

Сейчас ЖК «Маршал», расположенный на проспекте Маршала Блюхера, в стороне от локации с массовым строительством, находится на завершающей стадии строительства и уже к новому году будет введен в эксплуатацию.