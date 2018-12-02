В Петербурге бассейн нерпенка Крошика пришлось разбивать кувалдой

Тюлень Крошик вместе с остальными петербуржцами встречает зиму. В его бассейне с наступлением холодов образовался лед. Несмотря на то, что Крошик был вполне доволен условиями, волонтеры решили заняться расколом льда.

- Наш ленивый друг оставил себе для дыхания небольшую дырочку и считает, что этого отверстия для жизни будет вполне достаточно, - рассказывают в фонде спасения нерп. - Мы же крошиковским хладнокровием не обладаем, а посему пришло время брать кувалду и возобновлять дежурства по раскалыванию льда.

За действиями своих двуногих товарищей Крошик наблюдал с любопытством. А после – принимал сделанную работу и немного попозировал перед камерой.

Усатик наблюдал за людьми под льдом. Фото: Центр реабилитации морских млекопитающих

Детеныш балтийской нерпы Крошик в дикую природу вряд ли вернется. Нашли его у поселка Свирица в марте 2016 года. Нерпенку было всего четыре месяца – Крошик слишком рано оторвался от матери. И стал считать людей, которые ему помогали, своей семьей. Он настолько привык к домашним условиям и людям, что специалисты поняли: на воле не выживет! Хотя попытки его отпустить были. Для этого зверька даже перестали ормить, чтобы он сам начал охотиться. Добывать еду Крошик научился, правда, его короткая (пару недель) жизнь на воле успехом не увенчалась: Крошик приставал к людям на пляже и занимался воровством рыбы. Это обеспокоило зоологов и они забрали его обратно в центр помощи нерпам, где он стал постояльцем.

За жизнью "усатика" следят тысячи петербуржцев. Фото: Центр реабилитации морских млекопитающих

Теперь сотрудники центра частенько делятся в интернете фотографиями любимца. Где-то Крошик обучает плаванью маленьких тюленят, где-то позирует с «бриллиантовыми усами», но чаще всего работа Крошика заключается в контроле за людьми. А именно за фасовкой рыбы для обеда.