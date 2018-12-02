2018-12-02T19:57:07+03:00
Звезды

Сергей Шнуров ответил на оскорбления продюсеру Валерии

Написал Иосифу Пригожину стихи
Алла МЕХОНЦЕВА
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Уже не в первый раз Шнурова критикуют за использование мата в песнях.Уже не в первый раз Шнурова критикуют за использование мата в песнях.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сергей Шнуров ответил за своих фанатов. Продюсер Иосиф Пригожин в радиоэфире назвал поклонников эпатажного певца «лохами» за то, что они слепо повторяют матерные выражения из песен «Ленинграда». Шнур отмалчиваться не стал. И в своей манере ответил продюсеру. В стихах. Интересно, что в этот раз не использовал в своем опусе ни одного непечатного словечка.

Чтобы не прослыть последним лохом,

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Чтобы не прослыть последним л хом, По себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, Буду слушать я теперь Валерию. Там всё чистенько, ну прям, как в каземате, И во славу несомненно божию. У меня ж, как в жизни - мат на мате, Да ещё с моей пропИтой рожею. Пусть настигнет кара многократная. Каюсь, был не прав, что пел как слышится. Забираю все слова обратно я. Пусть камыш здесь больше не колышется.
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По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Будут слушать я теперь Валерию.

Сергей Шнуров также назвал себя «пропитою рожею», а еще будто бы извинился за то, что «пел как слышится». И пообещал забрать все свои нецензурные слова обратно. Очевидно, что все это - очередная шутка от эпатажного артиста.

Кстати, уже не в первый раз Шнурова критикуют за использование мата в песнях. Но лидер группировки «Ленинград» идет своим путем, считая, что иногда без крепкого словца не обойтись.

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