Сергей Шнуров ответил на оскорбления продюсеру Валерии
Сергей Шнуров ответил за своих фанатов. Продюсер Иосиф Пригожин в радиоэфире назвал поклонников эпатажного певца «лохами» за то, что они слепо повторяют матерные выражения из песен «Ленинграда». Шнур отмалчиваться не стал. И в своей манере ответил продюсеру. В стихах. Интересно, что в этот раз не использовал в своем опусе ни одного непечатного словечка.
Чтобы не прослыть последним лохом,
По себе людей я впредь не меряю.
Раз на русском языке петь плохо,
Будут слушать я теперь Валерию.
Сергей Шнуров также назвал себя «пропитою рожею», а еще будто бы извинился за то, что «пел как слышится». И пообещал забрать все свои нецензурные слова обратно. Очевидно, что все это - очередная шутка от эпатажного артиста.
Кстати, уже не в первый раз Шнурова критикуют за использование мата в песнях. Но лидер группировки «Ленинград» идет своим путем, считая, что иногда без крепкого словца не обойтись.
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