Вдова Игоря Талькова о задержании сына: Все это полная ерунда

В Москве обсуждают информацию о задержании сына Игоря Талькова. Якобы Талькова-младшего заподозрили в пьяном вождении. Правда, родственники певца эту информацию пока не подтверждают.

- Я не буду комментировать это, - пояснила "КП-Петербург" вдова певца Татьяна Талькова. - Ничего его не задержали. Все это полная ерунда. Все, извините. Спасибо за участие, до свидания.

Игорь Тальков-младший занимается музыкой с самого детства. Певец дает концерты по всей России. В 2009 году сын артиста основал группу «МирИмиР».

Татьяна Талькова отказалась от комментариев

К слову, недавно в Петербурге возобновили уголовное дело по убийству Талькова-старшего. Силовики это сделали для того, чтобы признать Татьяну Талькову потерпевшей. Правда, сами родственники надеются, что возобновленное расследование поможет наказать преступника.

Напомним, трагедия произошла 6 октября 1991-го во дворце спорта «Юбилейный». В тот день между директором певицы Азизы Игорем Малаховым, Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом завязалась потасовка. Во время драки прозвучал выстрел. Шальная пуля угодила в легкое и сердце рок-звезды. Позже следователи придут к выводу, что спусковой крючок нажал все-таки Шляфман.

ДОСЬЕ «КП»

Игорь Тальков-младший

Родился в Москве в 1981 г. в семье Игоря Талькова. Тальков обожал сына, но строго наказывал за плохие оценки. Отца не устраивала школьная система. Сын стал получать домашнее образование. Игорь-ст. хотел, чтобы наследник стал спортсменом и отдал сына в секцию тхэквондо.

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