Валерий Шляфман не собирается возвращаться в Россию после возобновления дела об убийстве Игоря Талькова

Со дня смерти Игоря Талькова прошло уже 27 лет, но убийца рокера до сих пор не наказан. И это при том, что следователи и близкие певца уже не раз установили все детали того рокового дня. Напомним, трагедия произошла 6 октября 1991-го во дворце спорта «Юбилейный». В тот день между директором певицы Азизы Игорем Малаховым, Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом завязалась потасовка. Во время драки прозвучал выстрел. Шальная пуля угодила в легкое и сердце рок-звезды. Позже следователи придут к выводу, что спусковой крючок нажал все-таки Шляфман.

После допроса директор Талькова поспешил улететь в Израиль, где его не смогли достать российские спецслужбы. Из-за этого уголовное дело было приостановлено. И сейчас следователи неожиданно сделали сенсационное заявление – расследование убийства Талькова возобновлено. «Комсомолка» решила разобраться, из-за чего силовики вновь вернулись к уголовному делу, и смогут ли они на этот раз добраться до обвиняемого.

Игорь Тальков был убит 27 лет назад

«НИКТО ВИНУ ТАК И НЕ ПРИЗНАЛ»

- Уголовное дело расследуется первым управлением по особо важным делам, - пояснили «Комсомолке» в СУ СКР по Петербургу. – Сейчас супруга Игоря Талькова признана потерпевший по делу, поскольку мать певца умерла. Мы возобновили расследование именно по ее ходатайству. Не думаем, что будем всех заново допрашивать. Обвиняемый у нас есть – Валерий Шляфман. Меры по его допросу сейчас предпринимаются.

Теперь Татьяна Талькова верит, что виновный все-таки ответит за смерть ее супруга.

- Надеюсь, что правда восторжествует, - призналась вдова певца. - И если дело через 27 лет возобновили, то что-нибудь новое всплывет, что раньше упустили. Все только начинается. Я тоже проводила собственное расследование. Посвятила этому четыре года. Шляфман виноват в любом случае. Но заочно сказать, что это он сделал, я не могу. Я с ним общалась последний раз 25 лет назад. Вину он так и не признал.

Валерий Шляфман свою вину не признаетФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сам Валерий Шляфман действительно свою вину не признает. Об этом он уже не раз говорил в интервью.

- Все знают, кто это сделал и как, - пояснял Шляфман. - Для меня виновный был найден в день, когда произошла трагедия. Но исчезли улики, поэтому сегодня нереально найти убийцу. А дело так было: Малахова били по затылку, он автоматически потянулся к пистолету, выстрелил. Удивляет, как легко его отпустили, столько юридических законов нарушили.

«ШЛЯФМАНУ И В ИЗРАИЛЕ ХОРОШО»

Раньше в интервью «Комсомолке» Татьяна Талькова заявляла, что уверена в том, что убийство мужа было спланировано. Но следователи расследуют уголовное дело по статье «убийство по неосторожности». В том, что выстрел был случайным уверены и оперативники, занимавшиеся расследованием.

- Я считаю, всех троих виноватыми, - пожимает плечами сотрудник уголовного розыска, пожелавший остаться анонимным. - Все дрались, там любой мог быть убитым. И Малахов, и Тальков. Пьяная драка идет, пальба. Вы поймите, там не было умышленного убийства. Глупо рассуждать об этом. Следствие показало, кто обвиняемый. Мое личное мнение, это сделал Шляфман. Из него драчун, конечно, тот еще. Это мог сделать любой участник драки в такой потасовке.

Татьяна Талькова признана потерпевшей в деле об убийстве музыканта.

Сейчас близкие Игоря Талькова надеются, что Израиль после возобновления расследование все-таки выдаст Шляфмана.

- Конечно, сейчас будут новые допросы, - объясняет адвокат Татьяны Тальковой Нина Аверина. - Самого Шляфмана допросят, только если он даст согласие. Проведено множество экспертиз, есть доказательства его вины, их более чем достаточно. Вынесение обвинительного приговора, думаю, возможно. Если объявить его в международный розыск, то закон позволяет экстрадицию. А как поступит Израиль неизвестно. Это уже другой вопрос.

Родственники и поклонники Игоря Талькова считают, что суд должен заочно вынести приговор Шляфману. Сам же обвиняемый о планах приехать в Россию пока не заявлял.

- Зачем ему возвращаться в Россию, - недоумевает друг Шляфмана Борис Турчинский. – Валерию и в Израиле хорошо. Там он находится под защитой.

Сам Шляфман на вопросы "КП" пока не ответил.

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