Как чай помогает поднять настроение и улучшить самочувствие

Чай пьет каждый из нас, но мало кто задумывается, из какого растения его производят, откуда берется столько разных сортов ароматного напитка, и чем конкретно он полезен? На все эти вопросы в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» ответили менеджер отдела исследований и разработок новых продуктов в категории чая в компании Unilever Анастасия Стружилина и диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Смирнова.

На самом деле и зеленый, и черный чай получают из одного и того же растения – китайской камелии. Ну а дальше все зависит от способа обработки чайных листьев. Кстати, собирают чай до сих пор вручную (по крайней мере, на плантациях Lipton). И вовсе не потому, что не научились этот процесс автоматизировать. Дело в том, что для сбора используют лишь два-три верхних листочка и почку. Именно в них содержится на 30% больше танина и эфирных масел, а помимо этого огромное количество витаминов и микроэлементов.

После того, как чайный лист собран, начинается этап завяливания: чаю дают немного полежать на воздухе, а после отправляют на скручивание с помощью роллер-машин. Следующая ступень производства – ферментация. Именно в этот момент чай и делится на зеленый (неферментированный), улун (полуферментированный) и черный (ферментированный). А после – отправляется на сушку, сортировку и упаковку.

Какой вкус будет у чая - зависит от того, в каком месте он вырос: насколько там было тепло, солнечно, как часто шли дожди. Именно поэтому чай, собранный с чайных плантаций в горах будет отличаться от чая, выращенного, например, на равнине: более крепкие чаи растут в низинах, а более легкие и деликатные – в горах. И все-таки вкус - дело тонкое.

- Погода и урожайность на плантациях могут меняться, а цвет, вкус и аромат напитка должны оставаться одинаковыми. Достигается это с помощью купажа. Даже для одного и того же бленда мы порой берем чай с разных плантаций. Чайный «купаж» может включать множество компонентов. Контролировать цвет, аромат и другие параметры помогают постоянные дегустации и бесчисленные тесты, - рассказывает Анастасия Стружилина.

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР. Что такое чай? И как его правильно пить? 00:00 00:00

Сегодня на полках магазинов часто можно увидеть чай с разными добавками – специями, травами, кусочками фруктов. Все эти добавки делают напиток еще более интересным и пикантным. Как вам, например, чай с ананасом и… черным перцем? Но самое главное, чтобы все компоненты были натурального происхождения, тогда чай будет более полезным. Ну а для этого необходимо покупать напиток у надежных производителей.

Кстати, при производстве чая Lipton используются только натуральные и идентичные натуральным ароматизаторы. В августе 2017 года это подтвердила независимая экспертиза Росконтроля: пакетированный чай Lipton Yellow Label получил высшую оценку за безопасность, натуральность и качество. Посторонних примесей и красителей эксперты в нем не обнаружили, зато отметили прекрасные органолептические показатели и большое количество кофеина и танина.

Любители чая прекрасно знают, что этот ароматный напиток может стать отличной альтернативой кофе. Но какой именно чай подойдет для того, чтобы взбодриться? Оказывается, любой!

- Оба чая, как зеленый, так и черный содержат эфирные масла и также - кофеин с танином, поэтому с утра чашка чая поможет вам проснуться ничуть не хуже, чем кофе, - говорит Анастасия Стружилина. - Но в отличие от кофе, чай благодаря танинам воздействует на нервную систему мягко, придавая бодрости и увеличивая выносливость человека.

Если уж говорить о полезных веществах, которые содержатся в чае, то их довольно много: это углеводы и пектиновые вещества, органические кислоты и смолы, эфирные масла, антиоксиданты и другие соединения. Например, полифенолы – они способствуют улучшению кровообращения и помогают усилить теплообмен в организме за счет переработки отложенных жиров. И все-таки, несмотря на всю пользу чая, пить его надо в меру.

- Однозначного ответа на вопрос: сколько пить чая в день, нет. Все очень индивидуально. Гораздо важнее не сколько, а как именно пить чай, - говорит Ирина Смирнова. - Не стоит, например, запивать им бутерброды, печенье и выпечку. Лучше всего пить чай за 25-30 минут до еды или через 10-15 минут после. Тогда вы насладитесь вкусом напитка, а ваше чаепитие будет полезным.

КСТАТИ

В пакетике - это не чай?

Чай. Точно такой же, как чай для заваривания в чайнике. Просто в процессе производства после завяливания и скручивания часть листьев идет на нарезку и упаковывается в пакетики. К слову говоря, сам по себе пакетик никак не влияет на цвет, вкус и аромат чая. В компании Unilever для производства пакетиков используют натуральные материалы - волокна дерева Абаки. Поэтому пакетик или листовой чай - разница лишь в способе и скорости заваривания. Мелко-нарезанные чаинки заварятся быстрее.

- Все ведущие производители чая прекрасно понимают, что темп современной жизни постоянно ускоряется, люди экономят время и мы помогаем им в этом, - говорит Анастасия Стуржилина.

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно заваривать чай?

Основа чая – хорошая вода. Идеальным вариантом, конечно, считается горная ключевая и родниковая вода, но и водопроводная вода, очищенная с помощью фильтра, или покупная тоже подойдет. Важное условие – вода не должна быть жесткой, в ней чай просто не сможет хорошо завариться.

Не следует заваривать чай в металлической или пластиковой посуде, лучше использовать для этого керамический или фарфоровый чайник. Его можно предварительно прогреть, тогда чайные листочки лучше раскроются и отдадут больше полезных веществ воде.

Идеальной для заваривания зеленого чая считается температура воды 75-85 градусов. Дайте чаю настояться 2-3 минуты. Этого достаточно для появления насыщенного цвета и раскрытия вкуса и аромата. Черный чай заваривают крутым кипятком (100 градусов), а настояться напитку необходимо 3-5 минут. С листовым придется потратить на заварку чуть больше времени - 5-7 минут. И еще совет: не нагревайте воду в микроволновке. Так вы рискуете получить безвкусный чай с мутной поверхностью.