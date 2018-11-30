2018-11-30T17:14:43+03:00
Происшествия

12-летняя школьница, подозреваемая в убийстве и каннибализме, не сожалеет о преступлении

Мать девочки тоже не стала просить прощения у родителей погибшего парня
Роман ЛЯЛИН
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Саша часто пускал пожить к себе людейСаша часто пускал пожить к себе людей
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История с 12-летней убийцей-людоедкой и ее 22-летним подельником-бойфрендом Антоном потрясла всю Россию. Парочка жестоко расправились 21-летним работником магазина Александром из Ленобласти, а затем надругались над его телом по сценарию фильма «Каннибал». После этого юные преступники скрылись, но вскоре их задержала полиция. Сейчас парня уже взяли под арест. Ему грозит тюрьма.

А вот школьница еще совсем юная, поэтому проходит по делу как свидетель. На время ее поместили в центр для несовершеннолетних. Но вот родные убитого Саши до сих пор не могут придти в себя после трагедии. Они не верят, что скоро предполагаемая убийца их сына окажется на свободе.

- Парень сожалеет о своем поступке, а девка – нет, - вздыхает мама Александра Галина. – Якобы ее назвали малолетней … [проституткой]. Из-за этого все и произошло. Ее в клинику должны определить. Думаете, нормальный человек это сделает? Ее родственники с нами так и не связались. Мать этой школьницы сказала, что приедет из Сочи к нам только в том случае, если ее дочь отпустят, чтобы забрать домой. Скоро это произойдет. Ведь она еще слишком молодая для уголовной ответственности. Но мы бы хотели, чтобы виновных наказали по всей строгости закона.

Девочку задержали после убийства парня в Ленобласти

Девочку задержали после убийства парня в Ленобласти

К слову, после трагедии с Галиной связались родственники бывшей девушки Антона. Дирижер приехал в Петербург со своей подругой с Алтая. После нескольких месяцев совместной жизни девушка покончила с собой.

- Родственники погибшей девушки рассказывали про этого парня, - поясняет Галина. - Говорят, что он очень агрессивный и жестокий. Избил ее деда, и тот умер через год. Девушка покончила с собой. Бабушка считает, что он ей помог с этим.

Сейчас следователи уже предъявили Антону обвинения в убийства Саши и разбираются в его прошлом.

Парень раскаялся в преступлении

Парень раскаялся в преступлении

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Опубликовано видео из дома, где каннибалы расчленили 21-летнего парня.СУ СКР по Ленинградской области

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