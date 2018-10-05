«Она была фанаткой Ганнибала Лектора»: Как милая 12-летняя школьница стала убийцей-людоедом

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-05T14:32:28+03:00

Девочка признавалась, что готова пойти на кровавую расправу из-за одиночества, но все считали ее фантазеркой [видео]

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«Мне она показалась очень милой девочкой». История с 12-летней убийцей-людоедкой и ее 22-летним подельником-бойфрендом потрясла всю Россию. Родители по всей стране хватаются за голову в раздумьях, что заставило пойти девочку на такой жестокий поступок. Про Алену (имя изменено – прим.ред.) сейчас пишут, что школьница была вербовщицей групп-смерти «Синий кит». Но девочка на самом деле сама была жертвой провокаторов, а потом и вовсе стала отговаривать других от суицида. Многие знакомые вспоминают Алену, как «добрую, хорошую и милую подругу». А жестокое преступление повергает их в шок. «Комсомолка» решила разобраться, как Алена прошла путь от «милой девочки» до жестокой убийцы-каннибалки.

«Я КОМУ-НИБУДЬ НУЖНА? ОБНИМИТЕ МЕНЯ»

12-летняя Алена училась в 5 классе в Краснодарском крае. Родители школьницы занимаются собственным бизнесом – продают овощи и фрукты. Мать при этом, по словам друзей, подрабатывает в такси. Поэтому большую часть времени взрослые были заняты работой. А школьница, судя по ее соцсетям, была предоставлена сама себе. Алена активно увлекалась аниме и пыталась в Интернете отыскать себе верных друзей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/671564" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео из дома, где каннибалы расчленили 21-летнего парня.СУ СКР по Ленинградской области

- С Аленой мы познакомились в социальных сетях, - рассказал «КП-Петербург» один из друзей школьницы. – Мне она показалась довольно милой девочкой. Ничего странного я за ней не замечал. Обычная школьница.

Школьница часто прятала лицо на фотографияхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Правда, из-за лишнего веса пользователи соцсетей чаще травили девочку, чем шли к ней в закадычные друзья.

- Почему все такие мрази, - жаловалась школьница. - Ненавижу вас всех (плачет). Я ненавижу тех, кто оскорбляет меня. За что вы так со мной. Я тоже человек. И мне больно.

Найти друзей в реальной жизни у Алены тоже получалось с трудом. Поэтому девочка часто жаловалась на одиночество.

- Ребят, скучно очень, - писала Алена. - Отдамся в хорошие руки. Интересно я кому-нибудь нужна? Когда тебе плохо, у тебя нет друзей. Верните в моду любовь. Обнимите меня.

«НЕ СОВЕРШАЙТЕ САМОУБИЙСТВ»

Из-за одиночества школьница и попалась на удочку провокаторов групп-смерти. Желанием покончить с собой девочка пыталась привлечь к себе внимание. Но и это ей не помогло.

- Если я умру, обещай не плакать, - публиковала кричащие посты о себе девочка. - Пользователь умер, потому что он понял, что никому не нужен. А если я умру, ты заплачешь? Я умру! Вам легче станет? Вы полюбите меня, когда я умру, одиночество…

школьнице не хватало друзей и вниманияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вскоре Алена поняла, что даже так на нее никто не обращает внимание. При этом школьница не обозлилась. Вместо этого девочка стала отговаривать других от самоубийства.

- Жизнь боль, - написала Алена. – Знаете, я была раньше просто ужасным человеком. У меня не было никаких чувств. […] Скажу вам так, если ты суицидник(ца), просто не делай этого. Я сама была когда-то ей. Руки были в крови. Может, для вас это будет смешно. Я просто сказала, доброго всем дня.

«Я ПИШУ КНИГУ, Я БУДУ ВСЕХ УБИВАТЬ»

Страдания школьницы в Сети и отсутствие хороших друзей не прошли для Алены бесследно. Об этом говорила и сама школьница. По словам подруг, девочка замкнулась в себе и стала вести себя вызывающе.

- Она была странная, но я думала, это подростковый период - из-за того, что у нее вообще друзей не было, - пояснила «КП» одна из знакомых Алены. – Я общалась с ней, когда была в Сочи. Она говорила, что пишет книгу о девочке, которую никто не любит.

Девочка говорила, что пишет книгу об одинокой школьницеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам знакомых, вызывающим поведением Алена стала еще больше отпугивать от себя приятелей.

- Она очень странная, всякую дичь творила, - недоумевает приятельница школьницы. - Вещи резала на тряпки, и эти тряпки себе на лице как повязку завязывала. Она могла орать: «Я сейчас буду всех убивать» или «Я ходила драться и избивать парней». Но я думала, что это все фантазерство. Еще она говорила, что она фанатка Ганнибала Лектора…

Лера стала часто убегать из дома. Родители каждый раз обращались с заявлением в полицию о розыске школьницы. Из-за этого Алену поставили на учет в отделе по делам несовершеннолетних. Но исправить ситуацию никто так и не смог. В один из таких побегов школьница сумела сама добраться из Краснодарского края в Санкт-Петербург.

«МОЯ ДЕВУШКА УМЕРЛА. Я СЛОМАЛСЯ»

Кто школьнице помог с поездкой, сейчас выясняют следователи. Как бы там ни было, но в Северной столице девочка нашла родную для себя душу – 22-летнего Антона, который переехал в Питер из Алтайского края. Подростковый возраст девочек парня вовсе не смущал. В Петербурге до Алены Антон жил со своей 18-летней девушкой, с которой встречался, по его словам, три года. Отношения пары закончились трагедией. Возлюбленная парня выпала насмерть из окна.

- Я парень той самой девушки, которая выпала из окна, - писал парень. - Она была прекрасным человеком. Я услышал громкий удар, проснулся. Шок, депрессия, во мне бурлил океан эмоций. Неужели это происходит со мной. Я гладил ее голову, волосы были в крови. Я пишу, и слезы наворачиваются. Я сломался, я не могу найти в себе силы даже встать. И не знаю, как жить. Ради кого и чего? Наши планы были завязаны на нас двоих.

парень жаловался на одиночество после смерти подругиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как и Алена, Антон жаловался на одиночество. И пытался найти себе среди горожан друзей.

- Прошу моральной поддержки, - вздыхал парень. – Любой, хоть беседа на лавочке. Похороны будут тоже на мне. Людям, которые помогут - огромное спасибо. Не оставляйте меня одного, у меня тоже фактически нет семьи. Прошу, не оставляйте меня одного.

К слову, парень рассказывал, что по образованию … дирижер. В родном городе у него осталась мама. Судя по всему, на фоне одиночества Алена с Антоном и познакомились в социальных сетях. А потом решили встретиться. Но жить им было негде.

Антон приехал в Петербург с АлтаяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ ЖЕРТВЫ - КАННИБАЛ

С 21-летним Сашей пара познакомилась в кафе. Работник магазина жил один в доме, который ему достался после смерти отца. К себе в гости парень часто пускал приятелей. Поэтому отказать в приюте своим новым друзьям Александр не смог.

- Саша в дом часто приводил разных людей, - рассказывает брат Александра Никита. - Любил приютить. Из-за этого у нас бывали серьезные разговоры. И буквально накануне трагедии мы договорились, что Саша приедет к нам отмечать день рождения младшего брата. Он написал, что выехал. А я как раз проезжал мимо его дома. Увидел, что там горит свет. Я спросил у Саши: «Кого ты привел. А он мне ответил, что это парень с девушкой. Им негде жить. Сказал, что они хорошие. Мне это не понравилось, я переживал за его судьбу. Поэтому мои последние слова были: «Береги себя».

Саша часто пускал пожить к себе людейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Удивительно, но по роковому стечению судьбы последним фильмом, который добавил к себе Александр, была картина «Каннибал». Смотрел ли он его вместе со своими убийцами или обсуждал, непонятно. Но парень явно даже не предполагал, что сам станет героем сюжета. Неизвестные жестоко расправились с Сашей, а затем надругались над его телом по сценарию триллера.

- Мне мама позвонила, сказала, езжай туда, у Саши пожар, - вздыхает Никита. – Я даже представить не мог, что моего брата убили. Я поехал к нему домой. Дверь была закрыта. Поэтому я залез чрез окно. В доме было все в крови, все перевернуто. Такое ощущение, будто это ограбление. Потом я заметил лежащее на полу тело, которое было накрыто белым одеялом. Оно тоже было в крови. Меня охватил ужас, всего трясло. От увиденного я чуть не потерял сознание. Это был мой брат. Тело было изуродовано. У него не было головы и рук. Голова была в печи. А на чердаке горел огонь в бочке. Они, видимо, хотели там жарить голову. Но потом что-то их напугало, и они бросили ее в печь.

В этом доме произошло убийство Фото: СУ СКР по Ленобласти

«МЫ ПРОВЕРЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ О КАННИБАЛИЗМЕ»

Сейчас расследованием жестокого убийства занимаются следователи. Силовики уже подтвердили факт каннибализма.

- По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний мужчина и его 12-летняя спутница, - поясняют следователи. - Между 21-летним хозяином квартиры и его гостями произошел конфликт. Парень нанес несколько ударов ножом в шею жертвы и тела, после чего отчленил некоторые части погибшего. Задержанный подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. В расправе также принимала участие 12-летняя девочка, которая была допрошена в качестве несовершеннолетнего свидетеля. Проверяется информация о возможном употреблении в пищу фрагментов тела убитого человека.

Труп парня нашел брат Фото: СУ СКР по Ленобласти

По одной из версий, конфликт у Саши с гостями начался, когда хозяин дома оскорбил девочку, что она слишком рано начала половую жизнь со своим другом. Именно так, к слову, Алену обзывали раньше в соцсетях. Это, возможно, и сыграло ключевую роль. По другой версии, пара заплатила парню деньги за ночлег, а он потребовал еще.

- Мы все просто в шоке, - признались друзья Алены. - Такое просто не умещается в голове.

Сейчас школьницу уже поместили в специализированное учреждение для подростков. А ее другу грозит до 15 лет колонии. Суд уже взял его под арест. Также, если подтвердятся романтическое отношения парня со школьницей, ему грозит новая статья за развращение подростка.

Обвиняемого уже арестовали. Ему грозит 15 лет колонии Фото: СУ СКР по Ленобласти

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