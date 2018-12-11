Подростка, который ценой своей жизни спас мать, наградили посмертно

10 декабря небольшой городок Северодвинск в Архангельской области погрузился в траур. На местном кладбище похоронили юного героя – шестнадцатилетнего Ваню Крапивина. Он пытался отбить от разъяренного соседа, вооруженного ножом и гантелью, свою мать. Получилось. Правда, ценой собственной жизни – целых полтора года школьник пролежал на больничной койке. И 4 декабря умер.

«РЕШИЛА ЛЕЧИТЬСЯ»

Родная мать Вани 43-летняя Наталья Крапивина на похороны к сыну не пришла. Как и не приходила в больницу к мальчику. Связи с ней нет – женщина, страдающая алкогольной зависимостью, теперь лечится. Сначала проходила курсы реабилитации в Москве, потом вернулась в Северодвинск.

- Вы до нее не дозвонитесь, Наталья сейчас на реабилитации, - рассказали «Комсомолке» волонтеры фонда, который собирал деньги на лечение подростка. – У Натальи серьезная зависимость и теперь, после трагедии с сыном, она решила лечиться. О смерти Вани она знает.

Завязать с алкоголем у Натальи не получалось больше десяти лет. Женщина беспробудно пила, и ее старшие дети – Иван и Илья (сейчас ему уже 21 год) были предоставлены сами себе. Но, как говорят, местные жители, мальчишки были очень дружелюбными. Ваню всегда окружала компания друзей, а Илья успел обзавестись семьей – женой и дочкой. Все жили в разваливающемся аварийном домике. А когда по программе переселения семье Крапивиных выделили две комнаты в четырехкомнатной квартире, те были очень рады квадратным метрам. Но не соседству – в другой комнате жил бывший уголовник Роман Пронин. Ранее мужчина отсидел срок за убийство.

Трагедия, которая разделила жизнь семьи Крапивиных на «до» и «после» произошла 1 мая 2017 года. Тогда с матерью жил только четырнадцатилетний Ваня. На праздник к Крапивиным на «огонек» зашел сосед. Что не поделили между собой взрослые – неясно. Но Роман накинулся на Наталью с ножом.

- Мать говорит, что не помнит события того дня, - рассказали «КП» знакомые семьи. – Пронин нанес Наталье 27 ножевых ранений и один удар гантелью. Ваня бросился защищать мать – какой бы она не была, она же мама! Тогда Роман взялся за него.

Силы справиться со взрослым мужчиной у мальчишки не нашлось. Негодяй ударил Ваню гантелей по голове трижды, проломив череп.

Наталья не навещала сына в больницеФото: Соцсети

«БОЮСЬ НА УЛИЦУ ВЫЙТИ!»

В отделении реанимации местной больницы мама и сын лежали вместе. Но если организм женщины справился с травмами, то Ваня выкарабкаться не смог. И изменился до неузнаваемости – когда-то здоровый и розовощекий парень впал в кому, потом вышел из нее, но потерял способность говорить и даже реагировать на людей.

- Его очень долго лечили, - рассказывают волонтеры фонда помощи детям. – Отправляли в Петербург, Москву… Состояние было стабильное, но в сознание он не приходил.

И маму Ваня больше не видел. Наталья попросту не пришла к сыну. Сначала сама болела. А когда травмы зажили, узнала, что ее лишили родительских прав по просьбе старшего сына Ильи и своей сестры Снежанны. Бороться за сына женщина не стала. Правда, в эфире федерального телеканала признавалась: жалеет о случившемся! И вину свою признает.

- Я и на улицу боюсь выйти, меня считают виновной в случившемся, - сетовала мать.

Но люди с кулаками на женщину не нападали. Напротив, всем миром собирали для семьи деньги на лечение. И приносили памперсы для лежачего Вани.

- Ваню в школе очень любили, - рассказала «КП» одноклассница мальчика Полина. – Мы его помним как дружелюбного, общительного, неконфликтного. Что происходило у него в семье до этого и не знали. Он никогда в школе не рассказывал о своих семейных проблемах. И про маму плохо не говорил.

Ваня после комы пришел в себя. Но не выжил.

4 декабря, пролежав полтора года в больнице, Ваня скончался. Уже посмертно Следственный комитет наградил мальчика медалью «Доблесть и отвага». Теперь она будет храниться в школе номер №9, где подросток учился. А еще в учебном учреждении откроют мемориальную доску, которая будет напоминать его сверстникам о подвиге мальчика.

- Но хочется, чтобы директор все же награду передал брату Илье, - призналась «КП» тетя мальчика Снежанна. – Школа эту награду совершенно не заслужила. Что еще про Ваню сказать? Столько уже рассказано и написано… Хочется оставить его в покое.

Кстати, убийцу Вани отправили за решетку. Четырнадцать лет он проведет в колонии особого режима.