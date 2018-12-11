2018-12-11T19:26:08+03:00
Общество

«Он не виновен»: Сестра священника Грозовского сняла фильм о брате, осужденном за педофилию

Кино покажут в Екатеринбурге
Елена БЕЗГОДОВА
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Глеба Грозовского осенью 2013 года обвинили в педофилииГлеба Грозовского осенью 2013 года обвинили в педофилииФото: Александр ГЛУЗ
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Пока священник Глеб Грозовский отбывает наказание в колонии, его сестра Любовь борется за то, чтобы вернуть брату доброе имя. Она уверена: батюшка не совершал ничего противозаконного, а все его дело сфабриковано. Однако следователи смогли доказать обратное.

12 декабря на фестивале #КИНОЛЕКТОРИЙ в Екатеринбурге покажут фильм «Сила в правде» о священнике Грозовском. Его спродюссировала Любовь Грозовская.

- В фильме пойдет речь о реальных событиях, которые произошли в моей жизни и моей семьи, - рассказала «КП-Петербург» Любовь. - Я верю мой брат, известный священник, примерный семьянин и отец четверых детей скоро выйдет на свободу из тюремного заключения, где он, оклеветанный, провел уже пять лет. В фильме мы приводим неоспоримые доказательства этого. Например, что он перешел дорогу бизнесу, когда хотел открыть центр реабилитации наркозависимым - опубликуем телефонные разговоры священника. Также мы представим ряд несостыковок в первоначальном варианте обвинений.

В документальном фильме, режиссером которого стала Мария Яблокова, авторы попытаются разобраться в непростой истории священника. Кстати, Любовь Грозовская говорит, что задумывается над созданием полнометражного игрового фильма о своем брате. И занимается поисками тех, кто готов будет взяться за эту историю.

Напомним, петербургского священника Глеба Грозовского осенью 2013 года обвинили в педофилии после того, как он съездил в лагерь вместе со своими несовершеннолетними воспитанницами. Девочки в возрасте 8, 9 и 12 лет рассказали, что Грозовский домогался до них, а родители школьниц обратились в полицию. Дело священника приобрело большой резонанс, а общество разделилось на две части. Одна из которых была уверена в том, что девочки оговорили отца Глеба. В это число входила не только паства священника, но и ряд экспертов в области психологии и сексологии. Другие же поверили в доводы следствия.

В 2018 году Глеба Грозовского приговорили к 14 годам колонии.

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