2018-12-05T16:05:16+03:00
Происшествия

«Признаю вину»: В Петербурге начался суд над организатором взрыва в «Перекрестке»

Подрывника супермаркета Дмитрия Лукьяненко также обвиняют в незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Организатор взрыва в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Петербурге Лукьяненко признал свою вину. ФОТО: Объединенная пресс-служба судов ПетербургаОрганизатор взрыва в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Петербурге Лукьяненко признал свою вину. ФОТО: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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В Петербурге 5 декабря 2018 года начался суд над Дмитрием Лукьяненко, подозреваемым в теракте в супермаркете «Перекресток» в декабре 2017 года. Как уже выяснило следствие, самодельную бомбу в камере хранения оставил петербуржец Дмитрий Лукьяненко. Новый год подозреваемый встретил в следственном изоляторе. Его задержали спустя три дня после трагедии. Позднее психиатрическая комиссия признала мужчину невменяемым.

Взрыв в Санкт-Петербурге - это теракт.Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом. Президент России дал указание главе ФСБ при сопротивлении террористов «действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте»

Слушания проходят в Ленинградском окружном военном суде. Лукьяненко обвиняется в совершении теракта, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Громкое дело рассматривает судья Московского окружного военного суда, который сегодня специально приехал в Петербург.

Выжившие в теракте в Петербурге: Мы ещё удивились, что касса свободная....Очевидцы теракта в Санкт-Петербурге, рассказали, что происходило в магазине перед взрывом

- Да, я признаю свою вину, - пробормотал мужчина, сидя на скамье подсудимых.

Взрыв в «Перекрестке» в Петербурге прогремел 27 декабря 2017 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Взрыв в «Перекрестке» в Петербурге прогремел 27 декабря 2017 года.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сам процесс закрыли для прессы. Заседание до сих пор продолжается. Сейчас свои показания дают пострадавшие и очевидцы теракта в «Перекрестке».

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Подозреваемого в совершении теракта в петербургском супермаркете выдала флешка в колбасе

Фото получили почти сразу после взрыва, изучив записи с камер видеонаблюдения в магазине и на ближайших улицах. Но найти преступника по одной только фотографии было бы не так-то просто. Однако при осмотре магазина на одной из полок следователи обнаружили колбасу с воткнутой в нее флешкой (подробности).

В супермаркете на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв

Мама Ксении в момент взрыва была в театральной кассе у входа в вестибюль.

- Мою маму откинуло взрывной волной или оглушило. Она выбежала, позвонила, сказала, что много народа, все выбегают… Взрыв был очень сильный, двери повышибало. Как я поняла, многие в крови были, - говорит девушка (подробности).

Подозреваемый в организации взрыва в «Перекрестке» может избежать тюрьмы

По предварительной информации, врачи признали Дмитрия Лукьяненко невменяемым (подробности).

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